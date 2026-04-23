Pica Magazine

Organisé par

Pica Magazine

À propos de cet événement

Lancement Pica Magazine 17p0 - Déconstruction

1440 Rue Sanguinet

Montréal, QC H2X 3G1, Canada

Billet
17 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement

Billet + t-shirt Déconstruction
40 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement et un t-shirt Déconstruction

Billet + casquette
45 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement et une casquette Pica Magazine

Billet + Magazine Pica 17p0
50 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement et un magazine Déconstruction

Billet + Jersey
60 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement et un jersey (collaboration spéciale avec Henry Johnson)

Billet + Magazine Pica 17p0 + casquette Pica Magazine
75 $

Incluant admission générale à la soirée de lancement, un magazine Pica 17p0 et une casquette Pica Magazine

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