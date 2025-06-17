L'Art Oratoire pratico-pratique : COMMENT VAINCRE LA PEUR DE PARLER EN PUBLIC - SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Et si une seule prise de parole pouvait transformer votre vie ? Le samedi 27 Septembre 2025, de 14h00 à 16h30, assistez à la Masterclass en Art Oratoire animée par Florent Liale, formateur en communication d’impact et maître de la parole en public. Que vous soyez entrepreneur, étudiant, professionnel, animateur, artiste ou simplement désireux de mieux vous exprimer, cette formation pratico-pratique vous permettra de : Parler avec aisance, clarté et conviction Gagner en assurance face à un public ou en entrevue Structurer un message puissant et mémorable Développer votre présence et votre charisme En présentiel à Québec ou en ligne, cette session vous donnera les clés pour vous affirmer à l’oral et faire la différence. Tarif : 30 $ en ligne, 50 $ en présentiel, offre duo à 80 $ Places limitées – inscription obligatoire Contact : 581-995-9990 Courriel : [email protected] Maîtriser la parole, c’est maîtriser son destin. Ne manquez pas ce rendez-vous