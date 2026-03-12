Fondation Collège Laval

Organisé par

Fondation Collège Laval

À propos de cet événement

Le bal en bleu

1275 Av. du Collège

Laval, QC H7C 1W8, Canada

Forfait PLATINE
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets

Accès complet à tous les avantages exclusifs du forfait PLATINE.

Forfait OR
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Accès complet à tous les avantages exclusifs du forfait OR.

Forfait ARGENT
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Accès complet à tous les avantages exclusifs du forfait ARGENT.

Forfait BRONZE
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Accès complet à tous les avantages exclusifs du forfait BRONZE.

Un DON pour le bal en bleu
25 $

Faites un don dédié au bal en bleu.

Un DON pour le bal en bleu
50 $

Faites un don dédié au bal en bleu.

Un DON pour le Bal en Bleu
100 $

Faites un don dédié au bal en bleu.

Spécial lancement - Conventum 2026
175 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 billets au prix de 175 $

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