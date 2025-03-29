Le Beta Crux 🧗

Un seul prix pour tout le monde !
15 $
✔ Bloc 🧱 ✔ Escalade en moulinette 🏅 ✔ Première cordée pour les plus téméraires 🔗 Aucune formation requise ! des moniteurs expérimentés seront là pour t’accompagner et te guider tout au long de l’expérience.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!