Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

Beta Crux du dimanche 18 avril 🧗

Pass avec équipement
30 $

✔ Bloc 🧱 ✔ Escalade en moulinette 🏅 ✔ Première cordée pour les plus téméraires 🔗

✔ Équipement inclus

Aucune formation requise ! des moniteurs expérimentés seront là pour t’accompagner et te guider tout au long de l’expérience.

Pass sans équipement
25 $

✔ Bloc 🧱
✔ Escalade en moulinette 🏅
✔ Première cordée pour les plus téméraires 🔗
⚠️ Équipement non inclus, vous devez avoir vos chaussures d'escalade


Aucune formation requise ! des moniteurs expérimentés seront là pour t’accompagner et te guider tout au long de l’expérience.

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