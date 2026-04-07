Beta Crux du dimanche 18 avril 🧗

✔ Bloc 🧱

✔ Escalade en moulinette 🏅

✔ Première cordée pour les plus téméraires 🔗

⚠️ Équipement non inclus, vous devez avoir vos chaussures d'escalade



Aucune formation requise ! des moniteurs expérimentés seront là pour t’accompagner et te guider tout au long de l’expérience.