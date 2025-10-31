Le Bingo des Reines - levée de fonds pour l'Ensemble vocal Extravaganza

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À propos de cet événement
Profitez du programme complet et des activités principales.
Ouverture des portes 15 minutes avant l'heure de début
Les billets enfants n'incluent pas de cartes de jeux. Ils peuvent toutefois jouer avec vous. C'est important de réserver leur place car notre espace est limité.
3 coupons pour 5 $ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
16 coupons pour 20 $ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
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