Ensemble vocal Extravaganza

Organisé par

Ensemble vocal Extravaganza

À propos de cet événement

Le Bingo des Reines - levée de fonds pour l'Ensemble vocal Extravaganza

1700 R. Atateken

Montréal, QC H2L 3L5, Canada

Admission générale
30 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Ouverture des portes 15 minutes avant l'heure de début

Enfant - 18 ans et moins
Gratuit

Les billets enfants n'incluent pas de cartes de jeux. Ils peuvent toutefois jouer avec vous. C'est important de réserver leur place car notre espace est limité.

3 coupons moitié-moitié
5 $

3 coupons pour 5 $ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

7 coupons moitié-moitié
10 $

7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

16 coupons moitié-moitié
20 $

16 coupons pour 20 $ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

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