Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Fonds de dotation Le Chapeau)

Organisé par

Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Fonds de dotation Le Chapeau)

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Fonds de dotation Le Chapeau)

$

Ventes fermées

Le Chapeau gourmand - Des castagnettes dans nos assiettes!

845 Ch Tiffin

Longueuil, QC J4P 3G5, Canada

Table - 10 personnes
1 650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Prix pour une table de 10 personnes
Billet individuel
175 $
Prix pour une personne
Commanditaire - Bronze
450 $
Cette commandite vous offre: - Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement; - Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée; - Logo diffusé pendant la soirée
Commanditaire - Argent
600 $
Cette commandite vous offre: - Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège; - Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement; - Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement; - Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée; - Logo diffusé pendant la soirée
Commanditaire - Or
1 500 $
Cette commandite vous offre: - Inclus un billet individuel pour l'évènement; - Remerciement sur la page Facebook du Collège; - Remerciement sur le compte Instagram du Collège; - Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué de presse suivant l’événement; - Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège; - Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement; - Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement; - Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée; - Logo diffusé pendant la soirée
Commanditaire - Diamant
3 000 $
Cette commandite vous offre: - Inclus deux billets individuels pour l'évènement; - Prise de parole par un représentant de votre entreprise le soir de l’événement; - Logo de votre entreprise sur le site Internet de l’encan de l’événement; - Remerciement sur la page Facebook du Collège; - Remerciement sur le compte Instagram du Collège; - Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué de presse suivant l’événement; - Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège; - Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement; - Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement; - Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée; - Logo diffusé pendant la soirée

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!