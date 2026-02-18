Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Fonds de dotation Le Chapeau)

Le Chapeau gourmand - Transmettre, inspirer et réussir

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Table - 10 personnes
1 650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Prix pour une table de 10 personnes

Billet individuel
175 $

Prix pour une personne

Commanditaire - Diamant
3 000 $

Cette commandite vous offre:

- Inclut deux billets individuels pour l'évènement;

- Prise de parole par un représentant de votre entreprise le soir de l’événement;

- Logo de votre entreprise sur le site Internet de l’encan de l’événement;

- Remerciement sur la page Facebook du Collège;

- Remerciement sur le compte Instagram du Collège;

- Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué de presse suivant l’événement;

- Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège;

- Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement;

- Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement;

- Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée;

- Logo diffusé pendant la soirée

Commanditaire - Or
1 500 $

Cette commandite vous offre:

- Inclut un billet individuel pour l'évènement;

- Remerciement sur la page Facebook du Collège;

- Remerciement sur le compte Instagram du Collège;

- Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué de presse suivant l’événement;

- Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège;

- Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement;

- Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement;

- Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée;

- Logo diffusé pendant la soirée

Commanditaire - Argent
600 $

Cette commandite vous offre:

- Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège;

- Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement;

- Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement;

- Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée;

- Logo diffusé pendant la soirée

Commanditaire - Bronze
450 $

Cette commandite vous offre:

- Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement;

- Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée;

- Logo diffusé pendant la soirée

$

