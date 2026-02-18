Le Chapeau gourmand - Transmettre, inspirer et réussir

Cette commandite vous offre:



- Inclut deux billets individuels pour l'évènement;



- Prise de parole par un représentant de votre entreprise le soir de l’événement;



- Logo de votre entreprise sur le site Internet de l’encan de l’événement;



- Remerciement sur la page Facebook du Collège;



- Remerciement sur le compte Instagram du Collège;



- Mention du nom de votre entreprise dans le communiqué de presse suivant l’événement;



- Logo de votre entreprise dans le rappel d’invitation à l’événement transmis aux parents des élèves du Collège;



- Mention du nom de votre entreprise par l’animateur le soir de l’événement;



- Diffusion du logo de votre entreprise sur le site du Fonds de dotation Le Chapeau, dans la page dédiée à l’événement;



- Nom et logo de votre entreprises sur diverses affiches lors de la soirée;



- Logo diffusé pendant la soirée