Fondation Les Petits Frères

Organisé par

Fondation Les Petits Frères

À propos de cet événement

Cocktail des générations 2026

1155 Rue Metcalfe bureau 800

Montréal, QC H3B 2V6, Canada

Régulier
300 $

Une soirée mémorable ✨ où bouchées gastronomiques, vins, bières et cocktails, encan et prestations surprises se rencontreront dans une ambiance festive et inspirante.


Un reçu fiscal de 175$ vous sera émis.

Partenaire d'honneur - 25 000$
25 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 20 billets
  • 20 billets pour le cocktail
  • 2 billets offerts à un duo Grand Ami et bénévole
  • Commanditaire “en collaboration”
  • Mention par l'animateur ou l'animatrice de la soirée
  • Mention (logo) sur la page de l’événement
  • Mention (logo) sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
  • Publication (logo) sur les réseaux sociaux
  • Photographie officielle
  • Mention sur la correspondance
  • Possibilité d’installer vos bannières corporatives
  • Mention dans le rapport annuel
  • Mention dans l’infolettre nationale
  • Allocution


Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view


Une facture pour votre commandite vous sera émise.

Commandite - 10 000$
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
  • 10 billets pour le cocktail
  • 2 billets offerts à un duo Grand Ami et bénévole
  • Commanditaire “en collaboration”
  • Mention par l'animateur ou l'animatrice de la soirée
  • Mention (logo) sur la page de l’événement
  • Mention (logo) sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
  • Publication (logo) sur les réseaux sociaux
  • Photographie officielle
  • Mention sur la correspondance
  • Possibilité d’installer vos bannières corporatives
  • Mention dans le rapport annuel
  • Mention dans l’infolettre nationale

Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view


Une facture pour votre commandite vous sera émise.

Partenaire Confident - 5 000$
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
  • 10 billets pour le cocktail
  • 2 billets offerts à un duo Grand Ami et bénévole
  • Mention par l'animateur ou l'animatrice de la soirée
  • Mention (logo) sur la page de l’événement
  • Mention (logo) sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
  • Publication (mention) sur les réseaux sociaux
  • Mention dans l’infolettre nationale

Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view


Une facture pour votre commandite vous sera émise.

Partenaire Complice - 3 600$
3 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
  • 10 billets pour le cocktail
  • 2 billets offerts à un duo Grand Ami et bénévole
  • Mention par l'animateur ou l'animatrice de la soirée
  • Mention (logo) sur la page de l’événement
  • Mention (logo) sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
  • Publication (mention) sur les réseaux sociaux
  • Mention dans l’infolettre nationale


Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view


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Partenaire Nouvel Ami - 1 500$
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
  • 4 billets pour le cocktail
  • Mention par l'animateur ou l'animatrice de la soirée
  • Mention (logo) sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint


Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view


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