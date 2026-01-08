Cocktail des générations 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Une soirée mémorable ✨ où bouchées gastronomiques, vins, bières et cocktails, encan et prestations surprises se rencontreront dans une ambiance festive et inspirante.
Un reçu fiscal de 175$ vous sera émis.
Voir le plan de partenariat: https://drive.google.com/file/d/1V0qWqzXbSZseCu_6bMO3NMpkCibe0z6f/view
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