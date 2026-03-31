Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Organisé par

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

À propos de cet événement

Le cours de chicane

2050 Rue Crescent

Montréal, QC H3G 2B8, Canada

Admission générale
35 $

Ce tarif est ouvert à toutes et à tous. Il vous permet d’assister au spectacle et de découvrir l’univers de Le cours de chicane de Jacinthe Laforte dans toute sa vivacité.

Tarif lève-tôt
30 $

Ce tarif est offert pour une durée limitée aux personnes qui réservent leur place à l’avance. Une belle façon de garantir votre siège tout en profitant d’un tarif réduit.


👉 Réservez tôt pour en bénéficier, les quantités sont limitées !

Tarif membre
20 $

Ce tarif est réservé uniquement aux personnes ayant souscrit à l’adhésion annuelle au centre. Il reflète notre volonté de remercier et d’encourager l’engagement de nos membres.


👉 N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la démarche à suivre afin de vous inscrire ou pour vérifier votre statut de membre.

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