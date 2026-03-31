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À propos de cet événement
Ce tarif est ouvert à toutes et à tous. Il vous permet d’assister au spectacle et de découvrir l’univers de Le cours de chicane de Jacinthe Laforte dans toute sa vivacité.
Ce tarif est offert pour une durée limitée aux personnes qui réservent leur place à l’avance. Une belle façon de garantir votre siège tout en profitant d’un tarif réduit.
👉 Réservez tôt pour en bénéficier, les quantités sont limitées !
Ce tarif est réservé uniquement aux personnes ayant souscrit à l’adhésion annuelle au centre. Il reflète notre volonté de remercier et d’encourager l’engagement de nos membres.
👉 N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la démarche à suivre afin de vous inscrire ou pour vérifier votre statut de membre.
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