Le DÉFI de la Ride des Femmes - Édition 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Bromont, QC J2L 1C2
Parcours de 70 km (taxes incluses)
Parcours 100 km (taxes incluses)
L'encadreuse volontaire s'assurera que personne de son groupe n'est laissé derrière et sera en mesure d'indiquer les virages. 5 billets disponibles (taxes incluses)
L'encadreuse volontaire s'assurera que personne de son groupe n'est laissé derrière et sera en mesure d'indiquer les virages. 5 billets disponibles (taxes incluses)
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