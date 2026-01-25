La Ride des Femmes | WomensRide.ca

Organisé par

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À propos de cet événement

Le DÉFI de la Ride des Femmes - Édition 2026

705 Rue Shefford

Bromont, QC J2L 1C2

Billet standard - Petit Défi
86,23 $

Parcours de 70 km (taxes incluses)

Billet Standard - Gros Défi
86,23 $

Parcours 100 km (taxes incluses)

Encadreuse Volontaire - Petit Défi
63,24 $

L'encadreuse volontaire s'assurera que personne de son groupe n'est laissé derrière et sera en mesure d'indiquer les virages. 5 billets disponibles (taxes incluses)

Encadreuse Volontaire - Gros Défi
63,24 $

L'encadreuse volontaire s'assurera que personne de son groupe n'est laissé derrière et sera en mesure d'indiquer les virages. 5 billets disponibles (taxes incluses)

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