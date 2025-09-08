Évènement familial : Le Grand bal des petits

Accès à l'évènement et aux activités pour un enfant âgé de 4 à 12 ans (gratuit pour les 3 ans et moins).
Un adulte accompagnateur doit être présent en tout temps et avoir son propre billet.
Accès à l'évènement et aux activités pour un adulte accompagnateur. Chaque adulte doit avoir son propre billet afin d'assister à l'évènement.
Accès à l'évènement et aux activités pour 4 personnes (valide pour 1 adulte et 3 enfants ou 2 adultes et 2 enfants).
Enfant de 4 à 12 ans / Un adulte accompagnateur doit être présent en tout temps.
