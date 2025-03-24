Le Grand Duel

En t’inscrivant comme participant, tu seras l’un des 10 débatteurs qui monteront sur scène pour défendre un point de vue sur l’un des 10 sujets sélectionnés.
📌 Comment ça marche ?
Suite à ton inscription, tu recevras un des sujets du Grand Duel, ainsi que la prise de position que tu devras défendre.
À toi de te préparer, en rassemblant des faits, des arguments solides et des exemples percutants pour soutenir ton point de vue.
Mais attention : tu ne seras pas seulement un orateur… Tu seras aussi un duelliste ! Pour briller, il ne suffit pas de défendre ton sujet : il faudra aussi être prêt à affronter les autres participants, en répliquant à leurs arguments lorsqu’ils lanceront leur débat.
Le jour J, monte sur scène, impose ta vision, et tiens tête aux adversaires qui se bousculeront pour te défier.
Prêt à entrer dans l’arène et à tester tes capacités d’argumentation sous pression ? Inscris-toi maintenant – les places sont limitées !
Spectateur
3,50 $
Pas besoin d’être sur scène pour vivre l’intensité du Grand Duel ! En tant que spectateur, tu seras aux premières loges pour voir s’affronter les esprits les plus affûtés sur des sujets qui bousculent les idées reçues.
🔎 Pourquoi venir ?
Découvre des débats dynamiques, rapides et sans filtre sur des sujets qui façonnent le monde.
Vois des idées s’entrechoquer et évoluez au fil des arguments.
Plonge dans un spectacle unique où chaque prise de parole peut tout faire basculer.
Pas de jury, pas de vainqueur, juste l’intensité pure d’un débat enflammé. Viens assister à un événement intelligent, percutant et captivant.
Réserve ta place dès maintenant et plonge dans l’univers du Grand Duel !
