Le Grand Duel

En t’inscrivant comme participant, tu seras l’un des 10 débatteurs qui monteront sur scène pour défendre un point de vue sur l’un des 10 sujets sélectionnés. 📌 Comment ça marche ? Suite à ton inscription, tu recevras un des sujets du Grand Duel, ainsi que la prise de position que tu devras défendre. À toi de te préparer, en rassemblant des faits, des arguments solides et des exemples percutants pour soutenir ton point de vue. Mais attention : tu ne seras pas seulement un orateur… Tu seras aussi un duelliste ! Pour briller, il ne suffit pas de défendre ton sujet : il faudra aussi être prêt à affronter les autres participants, en répliquant à leurs arguments lorsqu’ils lanceront leur débat. Le jour J, monte sur scène, impose ta vision, et tiens tête aux adversaires qui se bousculeront pour te défier. Prêt à entrer dans l’arène et à tester tes capacités d’argumentation sous pression ? Inscris-toi maintenant – les places sont limitées !

En t’inscrivant comme participant, tu seras l’un des 10 débatteurs qui monteront sur scène pour défendre un point de vue sur l’un des 10 sujets sélectionnés. 📌 Comment ça marche ? Suite à ton inscription, tu recevras un des sujets du Grand Duel, ainsi que la prise de position que tu devras défendre. À toi de te préparer, en rassemblant des faits, des arguments solides et des exemples percutants pour soutenir ton point de vue. Mais attention : tu ne seras pas seulement un orateur… Tu seras aussi un duelliste ! Pour briller, il ne suffit pas de défendre ton sujet : il faudra aussi être prêt à affronter les autres participants, en répliquant à leurs arguments lorsqu’ils lanceront leur débat. Le jour J, monte sur scène, impose ta vision, et tiens tête aux adversaires qui se bousculeront pour te défier. Prêt à entrer dans l’arène et à tester tes capacités d’argumentation sous pression ? Inscris-toi maintenant – les places sont limitées !

Plus de détails...