Le Grand Équilibre

À propos de cet événement
Inclut les repas et le 5@7 du Grand Équilibre.
Inclut table, nappe et chaises pour les 2 jours.
Tous les kiosques seront réunis dans l'Espace réseautage situé dans le Hall.
Merci de privilégier l’admission générale si votre situation le permet.
Inclut les repas et le 5@7 du Grand Équilibre.
*Le montant minimal de la contribution est fixé à 100$ pour les deux jours.
Dans un souci d'accessibilité, d'autres arrangements sont possibles sur demande.
Contactez-nous à : [email protected]
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