Coalition CFTÉ

Organisé par

Coalition CFTÉ

À propos de cet événement

Le Grand Équilibre

1225 Cr du Général de Montcalm

Québec, QC G1R 4W6, Canada

Admission générale (2 jours) Billets réguliers
225 $

Inclut les repas et le 5@7 du Grand Équilibre.

Kiosque | Espace réseautage
75 $

Inclut table, nappe et chaises pour les 2 jours.
Tous les kiosques seront réunis dans l'Espace réseautage situé dans le Hall.

Tarif solidaire* (2 jours)
Payez ce que vous pouvez

Merci de privilégier l’admission générale si votre situation le permet.
Inclut les repas et le 5@7 du Grand Équilibre.

*Le montant minimal de la contribution est fixé à 100$ pour les deux jours.
Dans un souci d'accessibilité, d'autres arrangements sont possibles sur demande.
Contactez-nous à : [email protected]

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