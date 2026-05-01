Le grand Méchoui du Terrasse Café

Organisé par
À propos de cet événement
Notre toute première soirée Méchoui, une fête gourmande sous le signe de la convivialité et de la bonne musique!
🍖 Un festin digne des Grandes Tablées :
- Les viandes à l'honneur: Agneau fondant, poulet juteux et merguez grillées.
- Les accompagnements: Couscous parfumé, patates au four et salades composées.
- La touche sucrée : Un dessert maison surprise
Boissons non incluses.
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