Le grand Méchoui du Terrasse Café

Notre toute première soirée Méchoui, une fête gourmande sous le signe de la convivialité et de la bonne musique!

🍖 Un festin digne des Grandes Tablées :

- Les viandes à l'honneur: Agneau fondant, poulet juteux et merguez grillées.

- Les accompagnements: Couscous parfumé, patates au four et salades composées.

- La touche sucrée : Un dessert maison surprise

Boissons non incluses.