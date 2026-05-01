La Grande Tablée

Organisé par

La Grande Tablée

À propos de cet événement

Le grand Méchoui du Terrasse Café

1 Bd 1e

Terrasse-Vaudreuil, QC J7V 5N6, Canada

Adulte
46 $

Notre toute première soirée Méchoui, une fête gourmande sous le signe de la convivialité et de la bonne musique!

 

🍖 Un festin digne des Grandes Tablées :

- Les viandes à l'honneur: Agneau fondant, poulet juteux et merguez grillées.

- Les accompagnements: Couscous parfumé, patates au four et salades composées.

- La touche sucrée : Un dessert maison surprise

                                                

Boissons non incluses.

Enfant
28,70 $
Ajouter un don pour La Grande Tablée

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!