𝐺𝑅𝐴𝑁𝐷 𝑅𝐴𝑆𝑆𝐸𝑀𝐵𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇 𝑃𝑂𝑈𝑅 𝐿𝐴 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁

à Métabetchouan au Lac Saint-Jean
𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝘀:
Protection du territoire
Milieux de vie
Mobilité durable
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲:
Maude Vien | 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
Collectif | 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎
𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝘀:
Système alimentaire
Région apprenante
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲:
Nathalie Lavoie et Mariane Tremblay | 𝐿𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛
𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝘀:
Vitalité des communautés
Développement social
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲:
Isabelle Brassard | 𝑈𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑒́, 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́𝑠! (𝐽𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑢𝑟𝑠)
Théâtre du Mortier, en collaboration avec la Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale | Lecture publique de la pièce 𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖 (𝑡ℎ𝑒́𝑎̂𝑡𝑟𝑒)
𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝘀:
𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗴𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲
Samedi du Grand NOUS!
« 𝑜𝑛 𝑐𝑒́𝑙𝑒̀𝑏𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑'𝑎𝑔𝑖𝑟 𝑒𝑡 𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑙'𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒! »
𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲:
Œuvre collective avec 𝑀𝑜𝑠𝑎𝑖̈𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
5 à 7 musical, souper hot-dogs convivial
