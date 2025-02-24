Le JAG à la Cabane

Si vous êtes membre du JAG et que vous êtes accompagné·e de vos enfants, ces derniers paieront le « Prix Membre (4 à 12 ans) ou Prix Membre (13 ans et +) ». Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +) ».

Si vous êtes membre du JAG et que vous êtes accompagné·e de vos enfants, ces derniers paieront le « Prix Membre (4 à 12 ans) ou Prix Membre (13 ans et +) ». Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +) ».

Plus de détails...