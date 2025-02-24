Le JAG à la Cabane

Si vous êtes membre du JAG et que vous êtes accompagné·e de vos enfants, ces derniers paieront le « Prix Membre (4 à 12 ans) ou Prix Membre (13 ans et +) ».
Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +) ».
Si vous êtes membre du JAG et que vous êtes accompagné·e de vos enfants, ces derniers paieront le « Prix Membre (4 à 12 ans) ou Prix Membre (13 ans et +) ».
Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +) ».
Prix Membre (4 à 12 ans)
5 $
Billet pour un enfant d'un parent qui est membre du JAG.
Billet pour un enfant d'un parent qui est membre du JAG.
Prix Non-membre (13 ans et +)
20 $
Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +).
Si votre partenaire ou vos ami·es ne sont pas membres du JAG, ces derniers devront prendre un billet « Prix Non-membre (13 ans et +).
Prix Non-membre (4 à 12 ans)
10 $
Billet pour un enfant d'un parent qui n'est pas membre du JAG.
Billet pour un enfant d'un parent qui n'est pas membre du JAG.
Enfant (0-3 ans)
Gratuit
Gratuit pour les enfants de 0-3 ans.
Gratuit pour les enfants de 0-3 ans.
Ajouter un don pour JAG - Organisme LGBT+
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!