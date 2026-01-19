ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Organisé par

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

À propos de cet événement

Le Jardin d'été du ICC Brossard: Camp de la relache - Spring Camp

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

1 enfant SANS SERVICE DE GARDE
100 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant.

Comprend 20$ de frais administratifs

1 enfant AVEC SERVICE DE GARDE
140 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant ET UTILISEZ LE SERVICE DE GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 enfants SANS SERVICE DE GARDE
175 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 enfants AVEC SERVICE DE GARDE
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants ET UTILISEZ LE SERVICE DE GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

3 enfants SANS SERVICE DE GARDE
245 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants.

Comprend 20$ de frais administratifs

3 enfants AVEC SERVICE DE GARDE
350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants ET QUE VOUS UTILISEZ LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20 $ de frais administratifs

4 enfants SANS SERVICE DE GARDE
315 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants.

Comprend 20 $ de frais administratifs

4 enfants AVEC SERVICE DE GARDE
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants ET QUE VOUS UTILISEZ LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20 $ de frais administratifs

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