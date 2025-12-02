ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Le Jardin d'été du ICC Brossard: Camp d'hiver - Winter Camp

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

2 semaines SANS SERVICE DE GARDE - 1 enfant (22 décembre - 2 janvier)
180 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant pour les deux semaines.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 semaines AVEC SERVICE DE GARDE - 1 enfant (22 décembre - 2 janvier)
260 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant pour les deux semaines ET UTILISEZ LE SERVICE DE GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 semaines SANS SERVICE DE GARDE - 2 enfants (22 décembre - 2 janvier)
330 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour les deux semaines.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 semaines AVEC SERVICE DE GARDE - 2 enfants (22 décembre - 2 janvier)
480 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour les deux semaines ET UTILISEZ LE SERVICE DE GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 semaines SANS SERVICE DE GARDE - 3 enfants (22 décembre - 2 janvier)
470 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour les deux semaines.

Comprend 20$ de frais administratifs

2 semaines AVEC SERVICE DE GARDE – 3 enfants (22 décembre–2 janvier)
680 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour les deux semaines ET QUE VOUS UTILISEZ LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20 $ de frais administratifs

2 semaines SANS SERVICE DE GARDE – 4 enfants (22 décembre–2 janvier)
610 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants pour les deux semaines.

Comprend 20 $ de frais administratifs

2 semaines AVEC SERVICE DE GARDE – 4 enfants (22 décembre–2 janvier)
880 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants pour les deux semaines ET QUE VOUS UTILISEZ LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20 $ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT & SANS SERVICE DE GARDE – 1 enfant (22-26 décembre)
100 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez votre enfant uniquement pour la première semaine.

Comprend 20 $ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT & AVEC SERVICE DE GARDE – 1 enfant (22-26 décembre)
140 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez votre enfant uniquement pour la première semaine.

Comprend 20 $ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT et PAS DE SERVICE DE GARDE - 2 enfants (22-26 décembre)
175 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour la première semaine seulement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT et AVEC SERVICE DE GARDE - 2 enfants (22-26 décembre)
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour la première semaine seulement ET UTILISER LA GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT et PAS DE SERVICE DE GARDE - 3 enfants (22-26 décembre)
245 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour la première semaine seulement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT et AVEC SERVICE DE GARDE - 3 enfants (22-26 décembre)
350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour la première semaine seulement ET UTILISER LA GARDE.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT et PAS DE SERVICE DE GARDE - 4 enfants (22-26 décembre)
315 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants pour la première semaine seulement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 1 UNIQUEMENT & AVEC SERVICE DE GARDE - 4 enfants (22-26 décembre)
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants pour la première semaine uniquement ET EN UTILISANT LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT & PAS DE SERVICE DE GARDE - 1 enfant (29 déc - 2 jan)
100 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant pour la deuxième semaine uniquement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT & AVEC SERVICE DE GARDE - 1 enfant (29 déc - 2 jan)
140 $

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez un enfant pour la deuxième semaine uniquement ET UTILISANT LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT & PAS DE SERVICE DE GARDE - 2 enfants (29 déc - 2 jan)
175 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour la deuxième semaine uniquement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT & AVEC SERVICE DE GARDE - 2 enfants (29 déc - 2 jan)
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos deux enfants pour la deuxième semaine uniquement ET EN UTILISANT LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT et PAS DE SERVICE DE GARDE – 3 enfants (29 décembre - 2 janvier)
245 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour la deuxième semaine uniquement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT et AVEC SERVICE DE GARDE – 3 enfants (29 décembre - 2 janvier)
350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos trois enfants pour la deuxième semaine uniquement ET EN UTILISANT LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT et PAS DE SERVICE DE GARDE – 4 enfants (29 décembre - 2 janvier)
315 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos quatre enfants pour la deuxième semaine uniquement.

Comprend 20$ de frais administratifs

Semaine 2 UNIQUEMENT et AVEC SERVICE DE GARDE – 4 enfants (29 décembre - 2 janvier)
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous inscrivez vos QUATRE enfants pour la deuxième semaine uniquement ET EN UTILISANT LA GARDE D'ENFANTS.

Comprend 20$ de frais administratifs

