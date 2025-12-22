ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

Organisé par

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

À propos de cet événement

🎿❄❄❄Le Jardin d'été du ICC Brossard: Camp d'hiver - Winter Camp❄❄❄🎿 (copy)

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

SERVICE DE GARDE pour les semaines 1 et 2 - 1 enfant (22 déc - 2 jan)
80 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant et vous voulez ajouter le service de garde pour DEUX SEMAINES.

SERVICE DE GARDE pour les semaines 1 et 2 - 2 enfants (22 déc - 2 jan)
150 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos DEUX enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour DEUX semaines, pour les deux enfants.

SERVICE DE GARDE pour les semaines 1 et 2 - 3 enfants (22 déc - 2 jan)
210 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos TROIS enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour DEUX semaines, pour les trois enfants.

SERVICE DE GARDE pour les semaines 1 et 2 - 4 enfants (22 déc - 2 jan)
270 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos TROIS enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour DEUX semaines, pour les trois enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 1 - 1 enfant (22 au 26 décembre)
40 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 1 seulement.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 1 - 2 enfants (22 au 26 décembre)
75 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos DEUX enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 1 seulement, pour vos deux enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 1 - 3 enfants (22 au 26 décembre)
105 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos TROIS enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 1 seulement, pour vos trois enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 1 - 4 enfants (22 au 26 décembre)
135 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos QUATRE enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 1 seulement, pour vos quatre enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 2 - 1 enfant (29 déc au 2 jan)
40 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 2 seulement.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 2 - 2 enfants (29 déc au 2 jan)
75 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos DEUX enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 2 seulement, pour vos deux enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 2 - 3 enfants (29 déc au 2 jan)
105 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos TROIS enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 2 seulement, pour vos trois enfants.

SERVICE DE GARDE - SEMAINE 2 - 4 enfants (29 déc au 2 jan)
135 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos QUATRE enfants et vous voulez ajouter le service de garde pour la semaine 2 seulement, pour vos quatre enfants.

Semaine 2 & PAS DE SERVICE DE GARDE - 1 enfant (29 déc - 2 jan)
80 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 sans le service de garde.

Semaine 2 AVEC SERVICE DE GARDE - 1 enfant (29 déc - 2 jan)
120 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre votre enfant pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 avec le service de garde.

Semaine 2 SANS SERVICE DE GARDE - 2 enfants (29 déc - 2 jan)
155 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos deux enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 sans le service de garde.

Semaine 2 AVEC SERVICE DE GARDE - 2 enfants (29 déc - 2 jan)
230 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos deux enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 avec le service de garde.

Semaine 2 SANS SERVICE DE GARDE – 3 enfants (29 déc - 2 jan)
225 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos trois enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 sans le service de garde.

Semaine 2 AVEC SERVICE DE GARDE – 3 enfants (29 déc - 2 jan)
330 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos trois enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 avec le service de garde.

Semaine 2 SANS SERVICE DE GARDE – 4 enfants (29 déc- 2 jan)
295 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos quatre enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 sans le service de garde.

Semaine 2 AVEC SERVICE DE GARDE – 4 enfants (29 déc - 2 jan)
430 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos quatre enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 avec le service de garde.

Semaine 1 SANS SERVICE DE GARDE – 1 enfant (22 au 26 déc)
80 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 sans le service de garde.

Semaine 1 AVEC SERVICE DE GARDE – 1 enfant (22 au 26 déc)
120 $

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit votre enfant pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 avec le service de garde.

Semaine 1 SANS SERVICE DE GARDE – 2 enfants (22 au 26 déc)
155 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos deux enfants pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 sans le service de garde.

Semaine 1 AVEC SERVICE DE GARDE – 2 enfants (22 au 26 déc)
230 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos deux enfants pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 avec le service de garde.

Semaine 1 SANS SERVICE DE GARDE – 3 enfants (22 au 26 déc)
225 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos trois enfants pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 sans le service de garde.

Semaine 1 AVEC SERVICE DE GARDE – 3 enfants (22 au 26 déc)
330 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos trois enfants pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 avec le service de garde.

Semaine 1 SANS SERVICE DE GARDE – 4 enfants (22 au 26 déc)
295 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos quatre enfants pour la semaine 2 et voulez ajouter la semaine 1 sans le service de garde.

Semaine 1 AVEC SERVICE DE GARDE – 4 enfants (22 au 26 déc)
430 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Veuillez acheter ce billet si vous avez déjà inscrit vos quatre enfants pour la semaine 1 et voulez ajouter la semaine 2 avec le service de garde.

