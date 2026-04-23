Fondation Joseph Beaudoin

Organisé par

Fondation Joseph Beaudoin

À propos de cet événement

Le Match des Anciens - IceBreaker

499 Bd Labrosse #100

Gatineau, QC J8P 4R1, Canada

Billet Régulier - Tickets 4 +
35 $

0 à 3 ans gratuit doit être assis sur un parent
0 to 3 years must seated on parent' s lap


Aucune place assignée


ACCÈS VIP
45 $

16h à 18h15 : Évènement VIP

Les invités s’étant procuré des billets VIP auront accès au lounge du restaurant La Drave Sportive. Cet événement prenant les allures de cocktail dinatoire inclut :
• Amuses-bouches
•1 consommation (à déterminer)
• Rencontre et session d’autographe avec les Anciens Canadiens (17h à 18h). Maximum de 2 objets à autographier par personne.

• 18h30 - Échauffement sur glace, annonce des joueurs, hymne nationale et mise au jeu
protocolaire

• 19h00 - Partie d’hockey Le Match des Anciens

4pm to 6:15pm: VIP event

Guests with VIP tickets will have access to the La Drave Sportive restaurant lounge. This cocktail-style event includes :
- Appetizers
-1 drink (to be determined)
- Meeting and autograph session with the Anciens Canadiens (5-6 p.m.). Maximum of 2 autographed items per person.

- 6:30 p.m. - On-ice warm-up, player announcements, national anthem and puck drop
ceremony

- 7:00 p.m. - Alumni Match

Accès VIP
80 $
Billet Regulier - 4+
Gratuit

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