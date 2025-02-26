eventClosed

Le méchant mardi de gars

900 Rue Daniel - Johnson O

Saint-Hyacinthe, QC J2S 0K9, Canada

Admission générale
CA$125
ATTENTION : lors d’achat de billet, la plateforme Zeffy sollicitera votre soutien, en proposant de remettre un pourcentage sur le montant de votre facture. Si vous ne souhaitez pas soutenir l’entreprise, choisir l’option « Autre » et inscrivez un montant de 0 $ à « Contribution ».

