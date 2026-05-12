Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

Organisé par

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier

À propos de cet événement

LE PARFUM DES SECRETS - CONTES MYTHIQUES DE L'ÉGYPTE ANTIQUE - Festival AVEC 2026

Parc du Domaine-Howard - Maison Bleue / 151 rue de l'Ontario

Sherbrooke

Billet gratuit
Gratuit
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8 $

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