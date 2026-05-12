LE PARFUM DES SECRETS - CONTES MYTHIQUES DE L'ÉGYPTE ANTIQUE - Festival AVEC 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Sherbrooke
Tu veux nous donner un coup de main sans te ruiner ? Ce billet couvre environ la moitié des frais de ton activité. C'est un beau geste qui nous aide à faire rouler la machine ! 🤝
🎭 Continuons d'animer Sherbrooke ensemble! Le coût réel de cette activité est d'environ 15 $ par personne. En choisissant cette option, tu peux payer ce montant (ou même plus !) pour devenir un protecteur de la gratuité du festival. C’est grâce à des gens comme toi qu’on peut offrir le festival à tout le monde!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!