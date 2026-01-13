ruelle de l'avenir

ruelle de l'avenir

Le rendez-vous des Rêveurs 2026 - 25e édition

1676 Rue Ontario E

Montréal, QC H2L 1S7, Canada

Admission générale (Billet)
250 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Présentateur exclusif – 25 000 $
25 000 $

Un positionnement de premier plan au cœur de l’événement. Le partenaire présentateur bénéficie d’une visibilité premium, incluant :


  • Mention intégrée dans l’ensemble des communications de l’événement
  • Logo déployé en grand format sur les éléments phares de la soirée
  • Espace VIP exclusif à l’image du partenaire
  • Deux activations haut de gamme intégrées à l’expérience invitée
  • Mot d’ouverture exclusif et présence dans la vidéo post-événement
  • 10 billets VIP avec service dédié
Partenaire majeur – 15 000 $
15 000 $

Un rôle clé au cœur de l’expérience. Le partenaire majeur bénéficie d’une visibilité de marque valorisée, incluant :


  • Logo mis en avant sur les supports essentiels de l’événement
  • Présence dans les communications numériques (site web, invitations, médias sociaux)
  • Intégration à un espace central stratégique (bar, accueil ou zone musicale)
  • Possibilité de commanditer un cocktail ou une bouchée signature
  • Mention lors de l’animation et dans la vidéo officielle de remerciement
  • 6 billets VIP
Partenaire solidaire – 10 000 $
10 000 $

Un appui indispensable à une composante clé de la soirée. Le partenaire solidaire bénéficie d’une visibilité ciblée et continue, incluant :


  • Logo visible sur le site web, le mur des partenaires et le diaporama officiel
  • Présence dans une zone secondaire stratégique (vestiaire, photobooth ou accueil)
  • Mention dans le discours collectif de remerciement
  • Intégration discrète à un élément d’expérience (mur photo ou table d’expériences jeunesse)
  • 4 billets
Partenaire ami – 5 000 $
5 000 $

Un geste bienfaiteur soutenant directement la réussite de la soirée. Le partenaire ami bénéficie d’une visibilité appréciée, incluant :


  • Logo dans le programme de la soirée, sur le mur des partenaires et le diaporama officiel
  • Mention dans la vidéo post-événement
  • Possibilité d’offrir un objet souvenir durable
  • 2 billets
Carnet de 10 billets
2 500 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

