Le Rouge et Blanc encan en ligne

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 3 000 $.
Généreusement offert par Broccolini.
Comprend : 12 billets et 3 laissez-passer de stationnement.
• Date de votre choix (de juin à octobre 2026, sauf pour les matchs à Miami)
• Entrée séparée au stade (pour les loges)
• 12 sièges extérieurs couverts
• Vue dégagée sur le terrain
• Service de restauration et personnel dédié disponible
le jour du match, sur demande.
Enchère de départ
Valeur de 1 577 $.
Généreusement offert par les Alouettes de Montréal.
Deux billets de saison de catégorie verte pour la saison 2026.
Comprend 1 match de pré-saison, 9 matchs de saison régulière et 1 match éliminatoire*.
Le billet de saison est réservé jusqu'au 15 mai 2026 ; veuillez contacter les Alouettes avant cette date pour obtenir vos billets. Si vous réclamez votre billet de saison après le 15 mai, il est possible que des places différentes vous soient attribuées.
Enchère de départ
Valeur de 780 $.
Forfait de 3 jours. Du 22 au 24 mai 2026. Tribune 46, places réservées T46-5-GG-14, T46-5-GG-15. Accès aux zones d'admission générale. Distance modérée du métro. Zone orange.
Enchère de départ
Valeur de 2 000 $.
Généreusement offerts par Leesta Industries et Canerector.
Quatre sièges côte à côte, à seulement trois rangées de la glace, offrant une vue imprenable sur l'action – parfaits pour ne rien manquer et voir Caufield faire grimper le tableau d'affichage.
Les Canadiens de Montréal, le dimanche 15 mars 2026, à 19 h.
Au Centre Bell contre les Ducks d'Anaheim.
Section 115, rangée CC, sièges 12, 11, 10 et 9.
Comprend le stationnement au Centre Bell.
Enchère de départ
Valeur de 890 $.
Quatre billets pour le match des Canadiens de Montréal contre les Ducks d'Anaheim, le dimanche 15 mars 2026 à 19 h au Centre Bell.
Sièges : 124 M 12, 13, 14, 15.
Enchère de départ
Valeur de 645 $.
Généreusement offert par Cabaret Kids Performing Arts.
Séance 3, semaines 5 et 6, du 27 juillet au 7 août.
École d'arts proposant des programmes de théâtre, de chant et de danse (pour les 5-16 ans).La Cabaret Kids Performing Arts School propose chaque année des camps d'été et des programmes, ainsi que des cours particuliers de chant et des spectacles de théâtre !
Enchère de départ
Valeur de 3 500 $.
Généreusement offert par ISMI.
L'IRM du corps entier (FBMRI) permet de détecter les signes précoces du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, des troubles métaboliques et neurodégénératifs à l'aide d'une imagerie sûre, non invasive et sans rayonnement.
Ce que comprend cet examen :
Cerveau, cou et colonne vertébrale
Dépistage des tumeurs, des anévrismes, des risques d'accident vasculaire cérébral et de démence précoce.
Cœur, vaisseaux et poumons
Dépistage des anévrismes aortiques, de l'hypertrophie cardiaque et des nodules pulmonaires de plus de 1 cm.
Abdomen et bassin
Tous les organes abdominaux, la prostate chez les hommes, l'utérus et les ovaires chez les femmes.
Enchère de départ
Valeur de 460 $.
Généreusement offert par la Banque Nationale du Canada.
Une paire de billets pour le tournoi de tennis Open Banque Nationale 2026, pour la séance du soir du lundi 10 août, niveau 200.
Enchère de départ
Valeur de 180 $.
Généreusement offert par John Daoud Financial Services Inc.
Profitez du jeu sans vous engager à devenir membre à part entière tout en économisant à chaque session ! Idéal pour ceux qui recherchent flexibilité, plaisir et économies sur le terrain.
Détails :
Pickleball en libre accès : 10 $ pour 2 heures (économisez 10 $ par session par rapport aux non-membres !) (4 joueurs par court, avec un maximum de 2 joueurs supplémentaires hors court)
Location de court privé : 40 $ pour 4 joueurs de la même adhésion + 3 $ par joueur supplémentaire (jusqu'à 6 par court)
Réservez en ligne ou via l'application - Réservez votre place en toute simplicité !
Discutez avec les membres – Connectez-vous, partagez et organisez des parties sans effort !
Accès à des événements et des rencontres spéciales réservés aux membres.
Réductions sur les programmes du RWSC.
Enchère de départ
Valeur de 120 $.
Généreusement offert par John Daoud Financial Services Inc.
Golf intérieur à la fine pointe de la technologie.
Découvrez le golf intérieur comme jamais auparavant.
Nos trois salles de golf Trackman IO à la fine pointe de la technologie sont exceptionnelles.
Faites un swing sur des parcours légendaires tels que Pebble Beach, St. Andrews et Torrey Pines, tout en profitant du confort de notre club. Que vous jouiez seul ou avec vos amis et votre famille, c'est une façon fantastique de passer votre journée.
Enchère de départ
Valeur : 1 027 $.
Généreusement offert par Francesca Cambria.
Peinture « Buzzing through life 4 »
Dimensions de la peinture : 91 x 91 x 3,8 cm.
Francesca Cambria est une artiste expressionniste abstraite.
Enchère de départ
Valeur de 800 $.
Généreusement offert par le Beaconsfield Golf Club.
Profitez d'une partie de golf pour quatre personnes au Beaconsfield Golf Club. Ce chèque-cadeau comprend les droits de jeu pour un quatuor, y compris une voiturette, et vous offre une excellente occasion de découvrir un parcours bien entretenu dans un cadre accueillant et détendu. Idéal pour les amateurs de golf ou pour passer une journée agréable entre amis, en famille ou entre collègues.
Enchère de départ
Valeur de 700 $.
Généreusement offert par le Club de golf Saint-Raphaël.
Profitez d'une partie de golf pour quatre personnes au prestigieux Club de golf Saint-Raphaël. Ce chèque-cadeau comprend les droits de jeu pour un quatuor, vous offrant une journée mémorable sur un parcours magnifiquement entretenu, réputé pour ses vues panoramiques et son atmosphère accueillante. Idéal pour les amateurs de golf ou toute personne souhaitant profiter d'une expérience raffinée en plein air avec des amis ou des collègues.
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Généreusement offert par CF Fairview Pointe-Claire.
Partagez d'innombrables possibilités en matière de mode, de restauration et de divertissement grâce à la carte CF SHOP! Utilisable dans des milliers de destinations de choix dans les centres commerciaux et les immeubles de bureaux CF.
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Réalisez leurs rêves de voyage grâce à une carte-cadeau Air Canada. C'est le cadeau qui offre une multitude de possibilités et qui n'expire jamais.
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Généreusement offert par la Fondation Christina et Matthew Di Criscio.
Profitez de l'expertise en matière de couleurs et de design qui vous aidera à créer de magnifiques intérieurs et extérieurs, et obtenez des conseils sur les meilleurs produits Benjamin Moore pour votre projet spécifique.
Valable dans les magasins suivants :
5825, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H4A 2G1
1105, Provost, Lachine (Québec) H8S 1N4
335, boulevard Chomedey, Laval (Québec) H7V 3S7
Enchère de départ
Valeur de 100 $.
Généreusement offert par le président Francis Scarpaleggia.
Sélectionné comme scotch officiel du président.
Ce Bowmore 12 ans d'âge affiche la signature de la distillerie avec une certaine retenue, sans pour autant manquer de caractère. Il offre des parfums de fleurs, de miel et d'herbes séchées. Une touche de zeste de citron confit est également perceptible, ainsi qu'une finale légèrement fumée.
Enchère de départ
Valeur de 650 $.
Généreusement offert par Vivier.
Ce programme anti-âge avancé comprend une gamme complète de produits conçus pour cibler les signes avancés du vieillissement, notamment les rides et ridules profondes, l'amincissement de la peau et le teint irrégulier, tout en protégeant contre les dommages futurs.
Comprend les produits suivants en format standard dans un sac en cuir vegan griffé Vivier :
- HEXAM®
- Tonique rafraîchissant
- GrenzCine® Eye
- QuintiSerum™
- Rétinol 1,0 %
- Hydratant quotidien anti-âge
- SHEER SPF 30 Mineral Tinted,
Enchère de départ
Valeur de 395 $.
Généreusement offert par Vivier.
Un concentré puissant à base de crème formulé à partir de 47 ingrédients clés de qualité pharmaceutique dont les bienfaits pour la peau ont été prouvés. Cliniquement prouvé pour réduire les rougeurs, les irritations et les inflammations, et améliorer la fonction barrière, le teint, le volume et la texture de la peau pour un teint plus sain et d'apparence plus jeune.
Enchère de départ
Valeur de 350 $.
Généreusement offert par le groupe Hagen.
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Généreusement offert par le groupe Hagen.
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Réalisez leurs rêves de voyage grâce à une carte-cadeau Air Canada. C'est le cadeau qui offre une multitude de possibilités et qui n'expire jamais.
Enchère de départ
Valeur de 150 $.
Située dans le village de Pointe-Claire, cette boutique propose des vêtements urbains et actifs pour la vie quotidienne.
Enchère de départ
Valeur de 120 $.
Généreusement offert par John Daoud Financial Services Inc.
Golf intérieur à la fine pointe de la technologie.
Découvrez le golf intérieur comme jamais auparavant.
Nos trois salles de golf Trackman IO à la fine pointe de la technologie sont exceptionnelles.
Faites un swing sur des parcours légendaires tels que Pebble Beach, St. Andrews et Torrey Pines, tout en profitant du confort de notre club. Que vous jouiez seul ou avec vos amis et votre famille, c'est une façon fantastique de passer votre journée.
Enchère de départ
Valeur de 115 $.
De la tête aux pieds, Zen Chez Nous vous offre les soins que vous méritez. Vivez une expérience de tranquillité au cœur de Pointe-Claire.
Enchère de départ
Valeur de 200 $.
Généreusement offert par le restaurant Scores Dorval.
Chez Scores, vous serez accueillis dans une ambiance chaleureuse où vous pourrez déguster un délicieux repas en famille, entre collègues ou entre amis. Venez savourer leurs plats classiques tels que le poulet rôti, les côtes levées et leur célèbre bar à salades à volonté.
Enchère de départ
Valeur de 250 $.
Boutique de vêtements et d'accessoires de luxe située dans le village de Pointe-Claire.
Enchère de départ
Valeur de 150 $.
Situé au cœur du village de Pointe-Claire, Fig Fleurs Florist se spécialise dans les cours d'art floral. Des compositions florales et des bouquets noués à la main sont toujours prêts à emporter ! Ils livrent également et fournissent des commandes permanentes pour les bureaux et les restaurants.
Enchère de départ
Valeur de 498 $.
Généreusement offert par 30 Minute Hit West Island.
COUPEZ, DONNEZ DES COUPS DE PIED, TRANSPIRER ET SOURIRE
pour obtenir des résultats incroyables en matière de santé et de forme physique !
L'abonnement de 3 mois à utiliser chez 30 Minute Hit West Island comprend uniquement les éléments suivants :
accès illimité à tous les studios 30 Minute Hit,
accès illimité 24 h/24 et 7 j/7 à hit@home en ligne,
entraîneur inclus
paire de gants et paire de bandages - choix de couleurs : rouge, bleu, noir et rose
Enchère de départ
Valeur de 155 $.
Niché au cœur du quartier animé de l'Ouest-de-l'Île à Montréal, West Spa est toujours à la recherche des dernières technologies et des traitements les plus récents dans le domaine de la beauté. Chez West Spa, ils créent un environnement d'expertise pour vous offrir les meilleurs soins. Que vous recherchiez un massage thérapeutique ou relaxant, un soin du visage rafraîchissant, les conseils avisés de professionnels de la santé pour améliorer votre beauté, ou simplement le luxe d'une expérience de soins personnels, West Spa est la destination ultime.
Enchère de départ
Valeur de 125 $.
Westmount Florist est reconnu comme l'un des meilleurs fleuristes de Montréal et d'Amérique du Nord. Sa réputation repose sur un service à la clientèle hors pair dans sa boutique, des compositions florales éblouissantes, des services événementiels exceptionnels et une livraison fiable grâce à sa flotte de camions. Aucun autre cadeau ne permet à un client d'exprimer ses émotions ou ses sentiments comme les fleurs.
Enchère de départ
Valeur de 200 $.
Généreusement offert par le restaurant 40 Westt.
Un restaurant haut de gamme proposant un bar à fruits de mer, du bœuf vieilli sur place (disponible à la boucherie) et des concerts de jazz.
Enchère de départ
Valeur de 200 $.
Lucille's propose une cuisine raffinée et décontractée à base de fruits de mer frais, d'huîtres à 1 $, de steaks vieillis à sec et de cocktails artisanaux. Chaque établissement est animé, chaleureux et unique, à l'image de Lucille's. C'est l'endroit idéal pour les célébrations, les sorties entre amis ou les repas d'affaires.
Enchère de départ
Valeur de 1 500 $.
Généreusement offert par Château D'Ivoire.
Présent à Montréal depuis 1978, Château D'Ivoire est un détaillant officiel Rolex et un centre de service agréé, ainsi qu'une destination de choix pour les bijoux et bagues de fiançailles de luxe. Château D'Ivoire propose des montres et des bijoux haut de gamme de marques telles que Cartier, Omega, Bulgari, Hublot, Chanel et IWC, entre autres.
Enchère de départ
Valeur de 120 $.
Généreusement offert par John Daoud Financial Services Inc.
Golf intérieur à la fine pointe de la technologie.
Découvrez le golf intérieur comme jamais auparavant.
Nos trois salles de golf Trackman IO à la fine pointe de la technologie sont exceptionnelles.
Faites un swing sur des parcours légendaires tels que Pebble Beach, St. Andrews et Torrey Pines, tout en profitant du confort de notre club. Que vous jouiez seul ou avec vos amis et votre famille, c'est une façon fantastique de passer votre journée.
Enchère de départ
Valeur de 300 $.
Généreusement offert par le Café Gentile DDO.
Animée par une passion pour les plats authentiques d'inspiration sicilienne et le café d'exception, la famille Gentile a bâti un héritage fondé sur la chaleur, la tradition et la qualité. Le Café Gentile continue d'accueillir ses anciens et nouveaux amis, en restant fidèle à ses racines tout en offrant la même excellence et le même dévouement qui ont marqué ses débuts.
Enchère de départ
Valeur de 150 $.
Généreusement offert par Modo Yoga.
Un espace apaisant où pratiquer une série de yoga qui inspire, détend et dynamise.
Le Moksha/Modo Yoga est une enchaînement physique de postures pratiqué dans une salle chauffée. Les cours intègrent de nombreuses postures de hatha yoga de manière à détendre et apaiser votre corps.
Enchère de départ
Valeur de 200 $
Un nouveau restaurant américain dans l'esprit d'un diner classique. Situé au cœur du village de Pointe-Claire, Lou's est un restaurant de quartier qui accueille aussi bien les dîners intimes, les retrouvailles entre amis au bar que les grands groupes dans sa salle à manger privée.
Enchère de départ
Valeur de 100 $
Enchère de départ
Valeur de 100 $.
Généreusement offert par Victor Rose Cafe.
5 chèques-cadeaux de 20 $.
Victor Rose Espresso Bar est un café équitable géré par Terry et Marie, une mère et sa fille de la région.
Venez chez VR pour retrouver vos amis, prendre votre café du matin et profiter de tout ce que Pointe Claire Village a à offrir !
Enchère de départ
Valeur de 250 $.
Généreusement offert par Pharmaprix Dorval.
Enchère de départ
Valeur de 285 $.
Généreusement offert par Spa Essentiel.
Comprend:
Manucure
Pédicure
Traitement facial européen 90 minutes
Massage suédois 60 minutes
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 72 $.
Généreusement offert par le Vignoble Souffle de Vie.
Un vignoble situé à Senneville, sur l'île de Montréal.
27 000 vignes ont été plantées, notamment des cépages Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Chardonnay Muscat, Chemin de Petite Perle, Marquette et Saint Pépin.
Enchère de départ
Valeur de 250 $.
Généreusement offert par Pharmaprix Dorval.
Enchère de départ
Valeur de 850 $.
Généreusement offert par BMO.
Quatre (4) billets, incluant nourriture et boissons,
pour un match de la saison 2026.
Deux (2) chandails du CF Montréal ! Vous pourrez ainsi
montrer votre soutien à l'équipe.
Enchère de départ
Expérience shopping d'une valeur de 1 000 $.
Écharpe Max Mara d'une valeur de 590 $.
Généreusement offerte par l'Essentiel par MF.
Une expérience shopping privée et personnalisée à Montréal, où les plus belles collections sont réunies sous un même toit. L'Essentiel par MF vous propose un guichet unique pour découvrir les dernières tendances dans une ambiance conviviale et accueillante !
Magasinez en ligne pour avoir un aperçu des collections.
http://www.lessentielmf.com
Enchère de départ
Valeur de 500 $.
Généreusement offert par Pharmaprix Dorval.
Enchère de départ
Valeur de 369 $.
Généreusement offert par I Saute.
Le forfait comprend :
10 sauteurs.
90 minutes de saut.
45 minutes dans une salle privée après le saut pour manger/ouvrir les cadeaux.
Animateur de fête partagé.
BÂTONS LUMINEUX.
Enchère de départ
Valeur de 220 $.
Généreusement offert par Roses de Montréal.
Comprend deux billets pour un match à domicile ainsi qu'une photo après le match sur le terrain avec certains joueurs.
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