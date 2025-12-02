Le Rouge et Blanc encan en ligne

Valeur de 2 000 $.

Généreusement offerts par Leesta Industries et Canerector.

Quatre sièges côte à côte, à seulement trois rangées de la glace, offrant une vue imprenable sur l'action – parfaits pour ne rien manquer et voir Caufield faire grimper le tableau d'affichage.

Les Canadiens de Montréal, le dimanche 15 mars 2026, à 19 h.

Au Centre Bell contre les Ducks d'Anaheim.

Section 115, rangée CC, sièges 12, 11, 10 et 9.

Comprend le stationnement au Centre Bell.