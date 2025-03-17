Le stress et l'anxiété démystifiés - en présentiel

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À propos de cet événement
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Prix de la conférence pour les grandes entreprises et grands groupes ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.
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Prix de la conférence pour les petites et moyennes entreprises du secteur privé et du secteur public (dont les écoles) ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.
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Prix de la conférence pour les organismes à but non lucratif et le milieu communautaire ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.
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