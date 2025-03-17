Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

Organisé par

Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

À propos de cet événement

Le stress et l'anxiété démystifiés - en présentiel

Dans vos bureaux (Montréal et son agglomération)

Tarif corporatif
1 000 $

1 restant

Prix de la conférence pour les grandes entreprises et grands groupes ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.

Tarif PME
650 $

1 restant

Prix de la conférence pour les petites et moyennes entreprises du secteur privé et du secteur public (dont les écoles) ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.

Tarif OBNL
350 $

1 restant

Prix de la conférence pour les organismes à but non lucratif et le milieu communautaire ; avec une participation de 5 personnes minimum et de 100 personnes maximum.

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