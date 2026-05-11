Le Thé de la persévérance 2026

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À propos de cet événement
Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise d'une bourse de la persévérance de 1 000 $ à un jeune au nom de votre entreprise / et de la visibilité.
Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise d'une bourse de la persévérance de 1 000 $ à un jeune au nom de votre entreprise / et de la visibilité.
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