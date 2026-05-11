Academos Cybermentorat

Organisé par

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À propos de cet événement

Le Thé de la persévérance 2026

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

Forfait Reconnaissance
10 000 $

Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise d'une bourse de la persévérance de 1 000 $ à un jeune au nom de votre entreprise / et de la visibilité.

Forfait Persévérance
5 000 $

Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise d'une bourse de la persévérance de 1 000 $ à un jeune au nom de votre entreprise / et de la visibilité.

Billets individuels
250 $
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