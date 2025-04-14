Le Thé de la persévérance : 2ème édition

Organisé par
À propos de cet événement
Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise de la bourse persévérance de 1 000 $ à un jeune Academos / et de la visibilité.
Comprend : une table identifiée au nom de votre entreprise (6 billets) / Remise de la bourse persévérance de 1 000 $ à un jeune Academos / et de la visibilité.
Reçu d'impôt de 105 $ vous sera émis.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!