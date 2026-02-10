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Les comédiens sans bagage

À propos de cet événement

Le tour du monde en 72 jours

814 Rte de l'Église

Québec, QC G1V 3T4, Canada

Jeunes
15 $

Je fais découvrir la magie du théâtre à un jeune entre 8 et 17 ans.

Réduit
20 $

J’ai un faible revenu ou une famille nombreuse mais je souhaite avoir accès aux spectacles de Les comédiens sans bagage.

Régulier
25 $

Je paie mon billet au juste prix et fais une contribution engagée pour soutenir Les comédiens sans bagage et le théâtre de création.

Philanthrope
40 $

En payant ce prix, j’aide Les comédiens sans bagage à maintenir une politique de prix accessibles et à investir dans la création de futurs spectacles.

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