Le tour du monde en 72 jours

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À propos de cet événement
Je fais découvrir la magie du théâtre à un jeune entre 8 et 17 ans.
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Je paie mon billet au juste prix et fais une contribution engagée pour soutenir Les comédiens sans bagage et le théâtre de création.
En payant ce prix, j’aide Les comédiens sans bagage à maintenir une politique de prix accessibles et à investir dans la création de futurs spectacles.
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