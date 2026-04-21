Centre de pédiatrie sociale en communauté - Les petits bonheurs

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale en communauté - Les petits bonheurs

À propos de cet événement

Le tour vélo des Petits Bonheurs (Enfants CPSC)

2E2

188-198 Rue Saint-Marcel, Drummondville, QC J2B 2E1, Canada

9 juin 2026 | Admission générale - Enfant 18 ans et moins
Gratuit

Parc Rosaire-Smith 18h à 19h30 - Atelier Maniement cycliste

16 juin 2026 | Admission générale - Enfant 18 ans et moins
Gratuit

Parc Rosaire-Smith 18h à 19h30 - Atelier Sécurité routière

20 juin 2026 | Admission générale - Enfant 18 ans et moins
Gratuit

Participation au Tour de vélo des Petits Bonheurs du 20 juin 2026 à 10h. Parcours familial de 10,7 km sur voie cyclable avec encadrement. Casque obligatoire.

20 juin 2026 | Admission générale - Adulte
15 $

Participation au Tour de vélo des Petits Bonheurs du 20 juin 2026 à 10h. Parcours familial de 10,7 km sur voie cyclable avec encadrement. Casque obligatoire.

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