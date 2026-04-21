Le tour vélo des Petits Bonheurs (Enfants CPSC)

Organisé par
À propos de cet événement
Parc Rosaire-Smith 18h à 19h30 - Atelier Maniement cycliste
Parc Rosaire-Smith 18h à 19h30 - Atelier Sécurité routière
Participation au Tour de vélo des Petits Bonheurs du 20 juin 2026 à 10h. Parcours familial de 10,7 km sur voie cyclable avec encadrement. Casque obligatoire.
Participation au Tour de vélo des Petits Bonheurs du 20 juin 2026 à 10h. Parcours familial de 10,7 km sur voie cyclable avec encadrement. Casque obligatoire.
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