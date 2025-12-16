Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Le traumatisme craniocérébral et les bases de l'intervention face à cette condition - 6 et 13 mars 2026

2 Rue Bonneau

Montréal, QC H2Y 1J4, Canada

Prix réduit : voir en description si vous êtes éligible
80 $

Ce tarif est destiné à tous les organismes communautaires de l'île de Montréal qui travaillent en itinérance et est offert grâce à un financement du CIUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.

Prix régulier
250 $

