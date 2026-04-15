Le Vestiaire P3P

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Portez le changement. Soutenez nos jeunes.
Design imaginé par l'artiste montréalaise engagée Niti Marcelle Mueth, avec le message fort « Create an Equal Future » au dos, rappel de notre mission.
Créées et imprimées à la main par l'artiste à Montréal.
Coupe unisexe moderne, disponible du XS au XXXL.
Confort et style absolus au quotidien, que ce soit sur le terrain, dans la rue, au travail ou à la maison.
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