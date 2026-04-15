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Le Vestiaire P3P

Local Legend - Chandail exclusif créé par l'artiste Niti item
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Local Legend - Chandail exclusif créé par l'artiste Niti
55 $

100 % des profits financent la formation des coachs P3P

Devenez une légende locale. Ajoutez-le à votre panier.


En achetant ce chandail, vous contribuez à offrir à un·e jeune le·la mentor·e qui peut changer sa trajectoire de vie.


Portez le changement. Soutenez nos jeunes.


Design imaginé par l'artiste montréalaise engagée Niti Marcelle Mueth, avec le message fort « Create an Equal Future » au dos, rappel de notre mission.


Créées et imprimées à la main par l'artiste à Montréal.


Coupe unisexe moderne, disponible du XS au XXXL.


Confort et style absolus au quotidien, que ce soit sur le terrain, dans la rue, au travail ou à la maison.



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