Le Village de L'Égide: Marché des partenaires

À propos de cet événement
✨ Inclusions : ✨
🏪 Kiosque au Marché des partenaires
📘 Logo sur la page Facebook
🖼️ Présence du logo sur l’affiche des partenaires
📢 Mention dans une publication collective
📦 Distribution de matériel promotionnel
📍 Emplacement privilégié du kiosque
📲 Publication individuelle sur les réseaux sociaux
🎤 Mention au micro durant l’événement
🚩 Bannière ou oriflamme corporative (fournie par le partenaire)
🌟 Logo mis en évidence sur les visuels principaux
💎 Mention comme partenaire majeur
📣 Deux publications dédiées sur les réseaux sociaux
📰 Présence privilégiée dans les communications après l’événement
🙏 Remerciements dans une publication collective
🎟️ 4 accès gratuits au site pour invités (famille, amis, etc.)
🎫 Coupons d’activités illimités pour la journée
💜 Accès inclus pour deux personnes par kiosque. Il est toutefois possible d’être plus de deux sur place, mais toute personne additionnelle devra payer son entrée via le lien suivant: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/le-village-de-legide
✨ Inclusions : ✨
🏪 Kiosque au Marché des partenaires
📘 Logo sur la page Facebook
🖼️ Présence du logo sur l’affiche des partenaires
📢 Mention dans une publication collective
📦 Distribution de matériel promotionnel
📍 Emplacement privilégié du kiosque
📲 Publication individuelle sur les réseaux sociaux
🎤 Mention au micro durant l’événement
📣 Une publication dédiée sur les réseaux sociaux
🚩 Bannière ou oriflamme corporative (fournie par le partenaire)
🙏 Remerciements dans une publication collective
🎟️ 2 accès gratuits au site pour invités (famille, amis, etc.)
🎫 10 coupons d’activités pour la Zone Famille
💜 Accès inclus pour deux personnes par kiosque. Il est toutefois possible d’être plus de deux sur place, mais toute personne additionnelle devra payer son entrée via le lien suivant: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/le-village-de-legide
✨ Inclusions : ✨
🏪 Kiosque au Marché des partenaires
📘 Logo sur la page Facebook
🖼️ Présence du logo sur l’affiche des partenaires
📢 Mention dans une publication collective
📦 Distribution de matériel promotionnel
🙏 Remerciements dans une publication collective
💜 Accès inclus pour deux personnes par kiosque. Il est toutefois possible d’être plus de deux sur place, mais toute personne additionnelle devra payer son entrée via le lien suivant: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/le-village-de-legide
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