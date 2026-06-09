Le Village de L'Égide: Marché des partenaires

✨ Inclusions : ✨





🏪 Kiosque au Marché des partenaires

📘 Logo sur la page Facebook

🖼️ Présence du logo sur l’affiche des partenaires

📢 Mention dans une publication collective

📦 Distribution de matériel promotionnel

📍 Emplacement privilégié du kiosque

📲 Publication individuelle sur les réseaux sociaux

🎤 Mention au micro durant l’événement

🚩 Bannière ou oriflamme corporative (fournie par le partenaire)

🌟 Logo mis en évidence sur les visuels principaux

💎 Mention comme partenaire majeur

📣 Deux publications dédiées sur les réseaux sociaux

📰 Présence privilégiée dans les communications après l’événement

🙏 Remerciements dans une publication collective

🎟️ 4 accès gratuits au site pour invités (famille, amis, etc.)

🎫 Coupons d’activités illimités pour la journée





💜 Accès inclus pour deux personnes par kiosque. Il est toutefois possible d’être plus de deux sur place, mais toute personne additionnelle devra payer son entrée via le lien suivant: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/le-village-de-legide