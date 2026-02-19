Agence Chimères

Organisé par

Agence Chimères

À propos de cet événement

Légendes - Convention des mondes imaginaires

311 Bd de l'Hôtel de Ville

Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4, Canada

Vente - Admission Samedi - 12-16 ans
5 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

Vente - Admission Samedi - Adulte
10 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

Vente - Admission Samedi - Famille de 4
30 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

Vente - Admission Dimanche - 12-16 ans
5 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

Vente - Admission Dimanche - Adulte
10 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

Vente - Admission Dimanche - Famille de 4
30 $

Profitez du programme complet avec la visite des kiosques et des activités principales!

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