Encan Format Libre | Plus de 500$

Enchère de départ
Profitez d’un marketing de contenu clé en main, comprenant entre autres la diffusion et 25 000 impressions natives.
Obtenez également une pleine page publicitaire dans l’un des magazines Le Soleil Affaires 2026.
Un ensemble haut de gamme d’une valeur totale de près de 6 000 $, incluant deux produits premium habituellement non offerts en rabais. Une occasion exceptionnelle de mettre votre marque de l’avant !
Valeur du prix : 6 000 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Le Soleil
Enchère de départ
Profitez d’un séjour unique pour deux personnes à Nashville!
Profitez de deux billets d’avion aller-retour (Québec ou Montréal vers Nashville), ainsi que deux nuits à l’hôtel en occupation double*.
Vivez ensuite l’intensité de la LNH avec deux parties des Predators de Nashville, incluant deux billets par match dans le prestigieux Lexus Lounge, avec nourriture et alcool à volonté. Vous aurez même la chance de rencontrer l’attaquant Jonathan Marchessault après le match. Une expérience sportive, culturelle et gourmande au cœur de Music City!
*Prendre note que vous pouvez prolonger votre séjour à vos frais.
Valeur du prix : 5 000 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Imédia et famille Marchessault
Enchère de départ
Misez sur la visibilité! Ce prix exceptionnel vous offre un crédit publicitaire de 5 000 $ applicable sur la vaste gamme de produits et plateformes d’Antidote Médias. Que ce soit pour faire rayonner votre marque, promouvoir un événement ou propulser une campagne marketing, profitez de l’expertise d’un chef de file en communication et en diffusion publicitaire au Québec.
Le crédit peut être utilisé sur l’ensemble de nos produits, à l’exception des services de postes solo. Il est donc valide pour :
Une occasion unique d’accroître votre notoriété et de rejoindre votre public cible grâce aux solutions d’Antidote Médias!
Valeur du prix : 5 000 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Antidote Médias
Enchère de départ
Offrez-vous une œuvre de Rose Cantin.
Artiste québécoise s’inscrivant dans le courant de l’art abstrait, Rose Cantin s’inspire des mouvements constructivistes et minimalistes afin de créer des œuvres où formes géométriques franches et lignes profilées maîtrisent l’instabilité du geste hasardeux.
Cette œuvre, créée sur mesure pour l’événement, est inspirée de sa série « LIGNE ». La collection linéaire découle d’une recherche formelle qui interroge les effets de la ligne et de l’angle droit. Une zone rectangulaire délimitée sur le canevas accueille un amas de coulisses, dégoulinements et accidents picturaux aux couleurs multiples.
La forme rectiligne, plus rigide, confère à ces œuvres une présence puissante et caractérielle. En peignant, l’artiste canalise son énergie à travers des gestes vifs, saccadés et agités qui envahissent avec fébrilité l’espace pictural.
Titre : « La Tour »
Format : 60 x 12 po
Un certificat d’authenticité vous sera remis avec l’œuvre.
Valeur du prix : 1810 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Rose Cantin
Enchère de départ
TVA Québec et Le Journal de Québec sont heureux de vous offrir une expérience dans une loge corporative du Centre Vidéotron pour assister à un match de hockey des Remparts de Québec.
Ce prix inclut :
Valeur du prix : 1750 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : TVA Québec
Enchère de départ
Le Journal de Québec et TVA Québec sont heureux de vous offrir une expérience dans une loge corporative du Centre Vidéotron pour assister à un match de hockey des Remparts de Québec.
Ce prix inclut :
Valeur du prix : 1750 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Le Journal de Québec
Enchère de départ
Réinventez vos repas extérieurs avec la plancha Bergerac au gaz propane!
Découvrez la Plancha Bergerac au gaz propane, un appareil de cuisson extérieur qui transforme chaque repas en expérience gastronomique. Conçue pour les passionnés de bonne cuisine, cette plancha offre une cuisson saine, rapide et homogène. Idéale pour les grillades, les légumes ou les fruits de mer.
Valeur du prix : 1720 $
📦 Prix à récupérer après l'événement dans la succursale de Québec.
Donateur : Doyon Després
Site web : https://www.doyondespres.com/fr/plancha-a-trois-bruleurs-au-gaz-propane-bergerac-acier-inoxydable.html
Enchère de départ
Machine à café Jura ENA4 JU15518
Savourez un café d’exception grâce à cette machine signée JURA.
Simple d’utilisation, elle prépare un café fraîchement moulu à la perfection grâce à son broyeur Aroma Professionnel et au processus d’extraction P.E.P.® qui optimise les arômes.
Un essentiel pour les amateurs de café souhaitant allier élégance et performance.
Valeur du prix : 1720 $
📥 Prix à récupérer après l'événement.
Donateur : Tanguay
Site web : https://www.tanguay.ca/fr/prod1/25/cuisine/CAFE/boutique-cafe/170/machines-a-cafe-automatiques/0828774/
Enchère de départ
Vivez l’intensité du hockey de la LNH en direct du Centre Bell !
Assistez au match tant attendu des Canadiens de Montréal contre les Penguins de Pittsburgh, le 20 décembre 2025 à 19 h.
Profitez d’une paire de billets dans des sièges situés dans la Zone Desjardins (section 209, rangée F, places 19 et 20), offrant une excellente vue sur la glace.
Valeur du prix : 1320 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Club de hockey Canadien
Enchère de départ
Vivez le hockey au cœur de l'action au Centre Bell!
Offrez-vous une paire de billets dans la Zone Desjardins pour un match de Hockey du Canadien au Centre Bell de la saison régulière 2025-2026*.
Un moment privilégié à partager entre collègues, ami.e.s ou en famille!
*Les deux billets sont valides pour un match de saison régulière, selon les disponibilités au moment de la réservation. Des préférences de date peuvent être indiquées, sous réserve de disponibilité.
Valeur du prix : 1320 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Bell Média
Enchère de départ
Offrez-vous deux nuitées d’exception en loft Urbania à l’hôtel Le Bonne Entente.
Ce séjour luxueux comprend :
- Flûte de champagne à l’arrivée
- 5 à 7 au Living Rouge Bulles avec bouchées gourmandes
- Petits-déjeuners
- Accès aux jardins, piscine, jacuzzi et salle d’entraînement
- Frais de stationnement
Valeur du prix : 1250 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Le Bonne Entente
Site web : https://lebonneentente.com/
Enchère de départ
Profitez d’une escapade détente au magnifique hôtel Entourage-sur-le-Lac, situé au bord du lac Beauport. Ce forfait comprend
Un séjour parfait pour se ressourcer, savourer une gastronomie locale et profiter d’un cadre naturel exceptionnel.
*Valide jusqu'au 31 décembre 2026, non valide pour certaines dates (voir certificat).
Valeur du prix : 1200 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Entourage-sur-le-Lac
Site web : https://entourageresort.com/
Enchère de départ
Vivez l’expérience d’un parcours prestigieux avec 4 droits de jeu au Golf La Tempête, incluant voiturettes et balles de pratique. Profitez de ce terrain d’exception, hôte du Skins Mondial Telus en 2009 et du PGA Champions Tour en 2014.
Ce forfait est valide sur le parcours Nord pour la saison 2025, à utiliser avant le 15 juillet 2026. Bon golf!
Valeur du prix : 1100 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Golf La Tempête
Site web : https://www.golflatempete.com/
Enchère de départ
Vivez le charme du Capitole Hôtel avec une nuitée en occupation double dans une chambre Citadine.
Le forfait inclut le petit-déjeuner au Ristorante Il Teatro et le service de voiturier.
Luxe, détente et gastronomie au cœur du Vieux-Québec!
*Forfait de 1 nuitée en occupation double dans une chambre Citadine incluant le petit-déjeuner servis au Ristorante ll Teatro et le service de voiturier
Valeur du prix : 1050 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Capitole Hôtel
Site web : https://lecapitole.com/
Enchère de départ
Vivez le charme du Capitole Hôtel avec une nuitée en occupation double dans une chambre Citadine.
Le forfait inclut le petit-déjeuner au Ristorante Il Teatro et le service de voiturier.
Luxe, détente et gastronomie au cœur du Vieux-Québec!
*Forfait de 1 nuitée en occupation double dans une chambre Citadine incluant le petit-déjeuner servis au Ristorante ll Teatro et le service de voiturier
Valeur du prix : 1050 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Capitole Hôtel
Site web : https://lecapitole.com/
Enchère de départ
Vivez la magie d’une nuit à l’Hôtel de Glace!
Dormez dans un décor féérique entièrement sculpté dans la glace et la neige : une expérience unique au monde!
Ce forfait comprend :
- Une suite thématique 1 lit à l'Hôtel de Glace, incluant le sac de couchage nordique pour la nuit
- Une chambre à l'Hôtel Valcartier le même soir
- Un cocktail de bienvenue, par personne, servi dans un verre de glace
- L'accès à I'espace nordique avec spas et sauna sous les étoiles
*Ce certificat est valide du 4 janvier 2026 au 14 mars 2026, mais non valide du 13 au 15 février 2026 et du 27 février au 8 mars 2026.
Valeur du prix : 990 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Village Vacances Valcartier
Site web : https://www.valcartier.com/fr/hebergement/hotel-de-glace/
Enchère de départ
Vivez le hockey en grand dans une loge privée au Centre Vidéotron!
Assistez au match des Remparts contre le Drakkar de Baie-Comeau dans une loge du Centre Vidéotron, le 16 janvier 2026. La loge offre 14 places pour votre groupe et 2 stationnements.
Un moment privilégié à partager entre collègues, ami.e.s ou en famille!
*Les breuvages et la nourriture sont aux frais des participants et participantes.
Valeur du prix : 865 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Centre Vidéotron
Site web : https://www.lecentrevideotron.ca/fr
Enchère de départ
Vivez le hockey en grand dans une loge privée au Centre Vidéotron!
Assistez au match des Remparts contre les Olympiques de Gatineau le 28 décembre 2025 à 15h. La loge offre 14 places pour votre groupe.
Un moment privilégié à partager entre collègues, ami.e.s ou en famille!
*Les breuvages et la nourriture sont aux frais des participants et participantes.
Valeur du prix : 865 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Alex Coulombe Ltée
Enchère de départ
Pour les amateur·trice·s de bricolage ou de construction, ce kit comprend un marteau perforateur et une visseuse à percussion sans fil, tous deux équipés de moteurs sans balai pour une durée de vie plus longue et une efficacité maximale.
Valeur du prix : 665 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Milwaukee Tool Techtronic Industries Canada Inc.
Site web : https://www.homedepot.ca/produit/milwaukee-tool-m18-fuel-18v-li-ion-brushless-cordless-next-generation-hammer-drill-impact-driver-combo-kit-2-tool-/1001725882
Enchère de départ
Offrez à votre bébé des moments de bien-être ultime : cette balançoire ultra-intelligente détecte ses pleurs et réagit en quelques secondes avec mouvements, vibrations, bruits blancs et chansons apaisantes pour le calmer.
Valeur du prix : 550 $
📥 Prix à récupérer après l'événement - expédition chez la personne gagnante
Donateur : Clément
Site web : https://www.gracobaby.ca/fr_CA/Oscillations/SAP_2227837.html
Enchère de départ
Affichez vos couleurs sur le terrain avec ce sac de golf RBC offert par Deschênes Gestion Privée – RBC Dominion valeurs mobilières.
Alliant élégance et fonctionnalité, ce sac arbore fièrement les teintes emblématiques de RBC et dispose de multiples compartiments pratiques pour vos accessoires et effets personnels.
Un indispensable pour tout amateur de golf souhaitant allier style et performance.
*N’inclut pas les bâtons ou autres accessoires.
Valeur du prix : 520 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Deschênes Gestion Privée
Enchère de départ
Votre piscine prête pour la belle saison!
Profitez de l’été sans tracas grâce au Forfait de base H2pro, la solution idéale pour les familles qui souhaitent simplement se baigner et se détendre. Laissez les experts H2pro s’occuper de tout : de l’ouverture à la fermeture de votre piscine, pour que vous puissiez savourer chaque rayon de soleil sans souci.
Valeur du prix : 500 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : H2Pro
Site web : https://www.piscineh2pro.com/
Enchère de départ
Un véritable objet de collection pour les amateurs de hockey!
Ce chandail unique, signé par le joueur Jonathan Marchessault des Nashville Predators, est une pièce officielle des Fanatics Gold Premier Breakaway. Idéal pour afficher fièrement vos couleurs ou enrichir votre collection de souvenirs sportifs.
Chandail pour homme – grandeur standard.
Valeur du prix : 500 $
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Jonathan Marchessault
Site web : https://www.nhl.com/predators/player/jonathan-marchessault-8476539
Enchère de départ
Vous aimeriez offrir une expérience de camping de luxe en cadeau pour Noël?
Que ce soit pour gâter celui qui a tout, pour combler de bonheur sa douce moitié ou pour simplement faire plaisir à maman, offrez un chèque-cadeau applicable sur un séjour à Dômes Charlevoix, un concept d'hébergement touristique quatre saisons permettant de vivre une expérience nature pour dormir en tout confort.
*Ce chèque-cadeau est applicable en tout temps et n’a pas de date d’expiration.
Valeur du prix : 500 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Dômes Charlevoix
Site web : domescharlevoix.com
Enchère de départ
Contemplez la nature de l'intérieur comme de l’extérieur. Pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, chaque maison miroir possède deux chambres fermées, une cuisine haut de gamme, une salle de bain complète avec douche à l'italienne et une buanderie, en plus d'être équipée d'un plancher de béton chauffant, d'un foyer au bois, d'un spa privé et d'un espace extérieur aménagé.
Jamais la nature ne vous aura paru aussi confortable.
*Ce chèque-cadeau est applicable en tout temps et n’a pas de date d’expiration.
Valeur du prix : 500 $
📥 Prix à récupérer après l'événement par courriel.
Donateur : Réflexion Charlevoix
Site web : reflexioncharlevoix.com
Enchère de départ
Ce chèque-cadeau de 500 $ vous donne droit aux services de 1-800-GOT-JUNK? de la région de Québec.
Profitez des services de 1-800-GOT-JUNK? pour faire enlever vos objets indésirables à la maison ou au travail. L’entreprise collecte une grande variété d’articles : meubles, électroménagers, débris ou matériel électronique et s’assure d’en disposer de façon responsable, en privilégiant le recyclage et le don.
📮 Prix à récupérer à la table de l'encan.
Donateur : Cogeco
Site web : https://www.1800gotjunk.com/ca_fr
