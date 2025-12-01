L'Ère du Rock

Organisé par
À propos de cet événement
J'ai des revenus modestes et/ou j'encourage beaucoup les arts vivants, ce qui m'incite à choisir un tarif moins élevé.
Il est normal de payer un juste prix pour une oeuvre artistique et ce prix convient à ma situation financière.
Je souhaite encourager la mission d'Expression Forté et je suis dans une situation qui me permet d'encourager les arts vivants.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!