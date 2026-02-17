Les 52 vies de MightyKat ★ BDAY Loft Party !

Non remboursable!

Votre contribution inclut, si vous arrivez avant 19 h 30 :

– Un (1) coupon pour un cocktail

– Des bouchées offertes





En achetant un billet et en participant à l’événement du 7 mars, vous reconnaissez que, malgré toutes les mesures de sécurité mises en place sur les lieux, des blessures, accidents ou incidents peuvent survenir. Votre participation à l’événement se fait à vos propres risques.





Vous acceptez assumer l’entière responsabilité pour tout dommage corporel, matériel, perte ou vol pouvant survenir pendant l’événement ou en lien avec celui-ci. En conséquence, aucune action, réclamation ou poursuite ne pourra être intentée contre les organisateurs relativement à de tels incidents, sauf en cas de faute lourde ou de négligence prouvée de leur part.





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By purchasing a ticket and attending the March 7 event, you acknowledge that despite all safety measures implemented on site, injuries, accidents, or incidents may occur. Your participation in the event is at your own risk.

You agree to assume full responsibility for any bodily injury, property damage, loss, or theft that may occur during or in connection with the event. Accordingly, no action, claim, or legal proceeding may be brought against the organizers in relation to such incidents, except in cases of gross fault or proven negligence on their part.



