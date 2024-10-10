CDC du Roc

CDC du Roc

Les Anciens Canadiens de Montréal à Chicoutimi!

643 Rue Bégin

Chicoutimi, QC G7H 4N7, Canada

VIP
80 $
Ayez l’occasion de rencontrer vos idoles pendant 1 heure, avant la partie! Ce sera l’unique occasion de faire autographier du matériel et de prendre des photos avec les joueurs. Vous assisterez par la suite à la partie, dans la meilleure section, derrière le banc des joueurs de l’équipe des Anciens Canadiens. (section 17 du Centre Georges-Vézina) L'horaire détaillée de la journée vous sera transmise ultérieurement par courriel. Suite à votre achat, vous recevrez un courriel de confirmation et de remerciement de Zeffy. Vous recevrez ensuite un billet Xpayrience quelques jours ouvrables après votre achat, que vous pourrez ajouter à votre portefeuille numérique. Regardez dans vos courriels indésirables SVP. Pour toute question, veuillez écrire un courriel à [email protected] De plus, l'ensemble des dons et de l'argent amassé sera remis au Comité de Sécurité Alimentaire de Chicoutimi qui opère le service de dépannage alimentaire d'urgence.
Rêve d'une vie: joueurs dans l'équipe des Anciens CH!
750 $
Une occasion unique pour faire partie de l'équipe des Anciens Canadiens pour la journée ! Les personnes qui prendront ce forfait obtiendront un chandail des Canadiens personnalisé et vivront l'expérience complète en compagnie des joueurs des légendes: habillage dans le vestiaire avec les joueurs, être un joueur pendant le match dans leur équipe et accès au souper d'après-match. (2 disponibles)
Rêve d'une vie: entraineur adjoint dans l'équipe des Anciens
750 $
Si vous préférez vivre cette expérience sans devoir aller sur la glace, un forfait est offert pour être entraineur adjoint pour l'équipe des Anciens Canadiens. Vous vivrez l'expérience complète comme le forfait précédent, mais vous vous retrouverez derrière le banc avec les joueurs pendant le match comme entraineur adjoint. Vous aurez même la chance de faire un discours inspirant pour motiver les joueurs avant le match! (1 disponible)

