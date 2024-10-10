Les Anciens Canadiens de Montréal à Chicoutimi!

Ayez l’occasion de rencontrer vos idoles pendant 1 heure, avant la partie! Ce sera l’unique occasion de faire autographier du matériel et de prendre des photos avec les joueurs. Vous assisterez par la suite à la partie, dans la meilleure section, derrière le banc des joueurs de l’équipe des Anciens Canadiens. (section 17 du Centre Georges-Vézina)
L'horaire détaillée de la journée vous sera transmise ultérieurement par courriel.
Suite à votre achat, vous recevrez un courriel de confirmation et de remerciement de Zeffy. Vous recevrez ensuite un billet Xpayrience quelques jours ouvrables après votre achat, que vous pourrez ajouter à votre portefeuille numérique. Regardez dans vos courriels indésirables SVP.
Pour toute question, veuillez écrire un courriel à [email protected]
De plus, l'ensemble des dons et de l'argent amassé sera remis au Comité de Sécurité Alimentaire de Chicoutimi qui opère le service de dépannage alimentaire d'urgence.
