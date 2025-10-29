Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et +)

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Aquarelle
Dimensions : 18 po x 11 po
Valeur initiale : 225$
Livraison : incluse
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/
Enchère de départ
Artiste : Artosi (Odette Simard)
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 24 po
Valeur initiale : 380$
Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 100%
Site web : https://www.facebook.com/odette.simard
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 16 po x 20 po
Valeur initiale : 400$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Artiste : Véronica Belam
Médium : Huile
Dimensions : 19.5 po x 19.5 po
Valeur : 425$
Livraison : 50$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : www.veronicabelam.com
Enchère de départ
Artiste : Mélanie Therrien
Médium : Acrylique sur bois
Dimensions : 16 pouces de large par 43 pouces de haut
Valeur initiale : 400 $
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Enchère de départ
Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po x 20 po (encadré)
Valeur initiale : 350$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/
Enchère de départ
Artiste : Caroline Gosselin
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 24 po
Valeur initiale : 500$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.carolinegosselinartiste.com
Enchère de départ
Artiste : Caroline Lavoie
Médium : Acrylique sur toile galerie
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 250$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://linktr.ee/karrolyne
Enchère de départ
Artiste : Éric Cormier
Médium : Acrylique sur bois
Dimensions : 8 pi x 8pi
Valeur initiale : 500$
Livraison : 75$
Pourcentage remis à la cause : 80%
Site web : https://www.instagram.com/ericcormier10/
Enchère de départ
Artiste : Véronique Lachaine
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 24 po
Valeur initiale : 340 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/share/1D36sVssX2/
Enchère de départ
Artiste : Marie JP
Médium : Acrylique (phosphore) UV
Dimensions : 17 po x 17 po
Valeur initiale : 450 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.tiktok.com/@mariejie_art
Enchère de départ
Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 24 po x 18 po
Valeur initiale : 440 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/
Enchère de départ
Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po de diamètre, canvas de bois (merisier)
Valeur initiale : 450$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/
Enchère de départ
Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po de diamètre, canvas de bois (merisier)
Valeur initiale : 450$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/
Enchère de départ
Artiste : Isabelle Lauzon
Médium : Acrylique et huile
Dimensions : 24 po x 18 po
Valeur initiale : 475$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/IsabelleLauzonartistepeintre
Enchère de départ
Artiste : L'Univers de San (Sandra Rochefort)
Médium : Acrylique
Dimensions : 12 po x 18 po
Valeur : 425$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/
Enchère de départ
Artiste : Sophie Wilkins
Médium : Acrylique et feuilles d'or
Dimensions : 14 po x 18 po
Valeur initiale : 1 500$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1J6z2VrR7i/
Enchère de départ
Artiste : CMatte (Catherine Matte)
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 15 po
Valeur initiale : 560$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://linktr.ee/cmatteartistepeintre?utm_source=linktree_profile_share<sid=d88e4f7d-eb8e-456b-832e-b58c1a73a7ff
Enchère de départ
Artiste : Véro Vallières
Médium : Acrylique et feuille d'or 23.5 carats
Dimensions : 20 po x 20 po
Valeur initiale : 495$
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.veroartiste.com
Enchère de départ
Artiste : Joannie Langlois
Médium : Acrylique, Or véritable 23.75K
Dimensions : 16 po de diamètre
Valeur initiale : 385 $
Livraison : 20$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.joannielanglois.ca/
Enchère de départ
Artiste : Jenny D
Médium : Acrylique
Dimensions : 24 po x 16 po
Valeur initiale : 550$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/jennydartiste
Enchère de départ
Artiste : Mi Campbell (Mireille Campbell)
Médium : Huile et collage
Dimensions : 24 po de diamètre
Valeur initiale : 450$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.micampbellart.com
Enchère de départ
Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Mosaïque de verre sur bois
Dimensions : 16 po x 10.25 po
Valeur initiale : 400$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/
Enchère de départ
Artiste : Mel Roy
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 15 po
Valeur initiale : 450$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : www.bymelroy.com
Enchère de départ
Artiste : Marie-Soleil Mayer
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 20 po
Valeur initiale : 400 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/mariesoleilart
Enchère de départ
Artiste : Suzanne Gagnon
Médium : Huile et texture mixte
Dimensions : 24 po x 24 po
Valeur initiale : 690$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.suzannegagnon.ca
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Acrylique fluide et peinture à l’huile
Dimensions : 24 po x 30 po
Valeur initiale : 720$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Artiste : Veronica Belam
Médium : Huile
Dimensions : 16 po x 40 po
Valeur : 745$
Livraison : 50$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : www.veronicabelam.com
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 28 po x 22 po
Valeur initiale : 770$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Artiste : Lucie Theroux
Médium : Acrylique
Dimensions : 15 po x 30 po
Valeur : 950$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/LucietherouxArt/
Enchère de départ
Artiste : Shana Patry
Médium : Acrylique
Dimensions : 22 po x 28 po
Valeur : 830$
Livraison : incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/shana.patry.artiste
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 36 po x 24 po
Valeur initiale : 870$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 30 po x 30 po
Valeur initiale : 900$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Artiste : Lucie Theroux
Médium : Acrylique
Dimensions : 24 po x 36 po
Valeur : 1 600$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%
Site web : https://www.facebook.com/LucietherouxArt/
Enchère de départ
Artiste : Maiel artiste peintre
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 30 po
Valeur initiale : 1 080$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/maielartistepeintre
Enchère de départ
Artiste : Rébecca Cliche
Médium : Acrylique, mixte
Dimensions : 48 po x 60 po
Valeur : 1 440$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085399670056
Enchère de départ
Artiste : MG Artiste peintre
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 40 po
Valeur : 1 500$
Livraison : 45$
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%
Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093168498804
Enchère de départ
Artiste : PGKINART (Peggy Gendron Kin)
Médium : Mix Media (Acrylique et Tempera, Blacklight, phosphorescente, métallique, iridescente et scintillante)
Dimensions : 36 po x 36 po
Valeur : 2 222$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 70%
Site web : https://www.facebook.com/peggygendron.professionnel/
Enchère de départ
Artiste : Marie-Claude Courteau
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 40 po
Valeur : 1 775$
Livraison : Incluse
Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%
Site web : https://www.facebook.com/mccourteau
Enchère de départ
Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 60 po x 40 po
Valeur initiale : 3 000$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!