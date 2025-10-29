Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et +)

Artiste : Vivi l'artiste peintre

Médium : Acrylique et textures mixtes

Dimensions : 16 po de diamètre, canvas de bois (merisier)

Valeur initiale : 450$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage remis à la cause : 50%

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