Organisé par

Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

À propos de cet événement

Ventes fermées

Les artistes donnent pour Chouette à voir! (150$ et +)

Lieu de prise en charge

875 Rang Salvail S, Saint-Jude, QC J0H 1P0, Canada

Triplets gris item
Triplets gris
155 $

Enchère de départ

Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Aquarelle
Dimensions : 18 po x 11 po
Valeur initiale : 225$

Livraison : incluse
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/

Œil perçant item
Œil perçant
160 $

Enchère de départ

Artiste : Artosi (Odette Simard)
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 24 po
Valeur initiale : 380$

Livraison : 30$
Pourcentage remis à la cause : 100%
Site web :  https://www.facebook.com/odette.simard 

La douceur du moment item
La douceur du moment
200 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 16 po x 20 po
Valeur initiale : 400$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

Le vent tourne item
Le vent tourne
200 $

Enchère de départ

Artiste : Véronica Belam

Médium : Huile

Dimensions : 19.5 po x 19.5 po

Valeur : 425$

Livraison : 50$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : www.veronicabelam.com

Devant la grange item
Devant la grange
200 $

Enchère de départ

Artiste : Mélanie Therrien
Médium : Acrylique sur bois
Dimensions : 16 pouces de large par 43 pouces de haut
Valeur initiale : 400 $
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%

Le yin et le yang item
Le yin et le yang
200 $

Enchère de départ

Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po x 20 po (encadré)
Valeur initiale : 350$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/

Esprit de nuit item
Esprit de nuit
200 $

Enchère de départ

Artiste : Caroline Gosselin
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 24 po
Valeur initiale : 500$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.carolinegosselinartiste.com

Un peu de sérieux item
Un peu de sérieux
200 $

Enchère de départ

Artiste : Caroline Lavoie
Médium : Acrylique sur toile galerie
Dimensions : 12 po x 12 po
Valeur initiale : 250$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://linktr.ee/karrolyne

L'art du recul item
L'art du recul
200 $

Enchère de départ

Artiste : Éric Cormier
Médium : Acrylique sur bois
Dimensions : 8 pi x 8pi
Valeur initiale : 500$
Livraison : 75$
Pourcentage remis à la cause : 80%
Site web : https://www.instagram.com/ericcormier10/

Reflets de la nature item
Reflets de la nature
200 $

Enchère de départ

Artiste : Véronique Lachaine
Médium : Acrylique
Dimensions : 18 po x 24 po
Valeur initiale : 340 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : https://www.facebook.com/share/1D36sVssX2/

Vol de nuit à Montréal item
Vol de nuit à Montréal item
Vol de nuit à Montréal
200 $

Enchère de départ

Artiste : Marie JP
Médium : Acrylique (phosphore) UV
Dimensions : 17 po x 17 po
Valeur initiale : 450 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.tiktok.com/@mariejie_art

Chinook item
Chinook
220 $

Enchère de départ

Artiste : François Charette
Médium : Acrylique
Dimensions : 24 po x 18 po
Valeur initiale : 440 $
Livraison : incluse au Québec
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.k9pixel.com/

Harfang des neiges item
Harfang des neiges
225 $

Enchère de départ

Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po de diamètre, canvas de bois (merisier)
Valeur initiale : 450$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/

La perle des chouettes item
La perle des chouettes
225 $

Enchère de départ

Artiste : Vivi l'artiste peintre
Médium : Acrylique et textures mixtes
Dimensions : 16 po de diamètre, canvas de bois (merisier)
Valeur initiale : 450$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1AGwxkZBAP/

La Veilleuse item
La Veilleuse
220 $

Enchère de départ

Artiste : Isabelle Lauzon
Médium : Acrylique et huile
Dimensions : 24 po x 18 po
Valeur initiale : 475$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/IsabelleLauzonartistepeintre

Veilleur de nuit item
Veilleur de nuit
250 $

Enchère de départ

Artiste : L'Univers de San (Sandra Rochefort)

Médium : Acrylique

Dimensions : 12 po x 18 po

Valeur : 425$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/p/LUnivers-de-San-100067498482051/

L'alliance du silence item
L'alliance du silence
250 $

Enchère de départ

Artiste : Sophie Wilkins
Médium : Acrylique et feuilles d'or
Dimensions : 14 po x 18 po
Valeur initiale : 1 500$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/1J6z2VrR7i/

Veilleur item
Veilleur
275 $

Enchère de départ

Artiste : CMatte (Catherine Matte)
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 15 po
Valeur initiale : 560$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://linktr.ee/cmatteartistepeintre?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=d88e4f7d-eb8e-456b-832e-b58c1a73a7ff

J'aimerais te voir item
J'aimerais te voir
280 $

Enchère de départ

Artiste : Véro Vallières
Médium : Acrylique et feuille d'or 23.5 carats
Dimensions : 20 po x 20 po
Valeur initiale : 495$
Livraison : 25$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.veroartiste.com

L'appel des hauteurs item
L'appel des hauteurs
285 $

Enchère de départ

Artiste : Joannie Langlois
Médium : Acrylique, Or véritable 23.75K
Dimensions : 16 po de diamètre
Valeur initiale : 385 $
Livraison : 20$
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.joannielanglois.ca/

Cathartes aura 2.0 item
Cathartes aura 2.0
300 $

Enchère de départ

Artiste : Jenny D
Médium : Acrylique
Dimensions : 24 po x 16 po
Valeur initiale : 550$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/jennydartiste

Murmures silencieux item
Murmures silencieux
300 $

Enchère de départ

Artiste : Mi Campbell (Mireille Campbell)
Médium : Huile et collage
Dimensions : 24 po de diamètre
Valeur initiale : 450$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.micampbellart.com

Napoléon et Josephine item
Napoléon et Josephine
300 $

Enchère de départ

Artiste : Laura Poland-Trudel (Atelier Lolo)
Médium : Mosaïque de verre sur bois
Dimensions : 16 po x 10.25 po
Valeur initiale : 400$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://atelierlolo.ca/seriehiboux/

Les yeux du savant item
Les yeux du savant
300 $

Enchère de départ

Artiste : Mel Roy
Médium : Acrylique
Dimensions : 30 po x 15 po
Valeur initiale : 450$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 70%
Site web : www.bymelroy.com

I've got you item
I've got you
200 $

Enchère de départ

Artiste : Marie-Soleil Mayer
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 20 po
Valeur initiale : 400 $
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/mariesoleilart

J'ai un message pour toi item
J'ai un message pour toi
350 $

Enchère de départ

Artiste : Suzanne Gagnon
Médium : Huile et texture mixte
Dimensions : 24 po x 24 po
Valeur initiale : 690$
Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.suzannegagnon.ca

Sanctuaire des éléments item
Sanctuaire des éléments
360 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Acrylique fluide et peinture à l’huile
Dimensions : 24 po x 30 po
Valeur initiale : 720$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

Trace ton chemin item
Trace ton chemin
375 $

Enchère de départ

Artiste : Veronica Belam

Médium : Huile

Dimensions : 16 po x 40 po

Valeur : 745$

Livraison : 50$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : www.veronicabelam.com

La magie boréale item
La magie boréale
385 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 28 po x 22 po
Valeur initiale : 770$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

Le veilleur des cycles item
Le veilleur des cycles
400 $

Enchère de départ

Artiste : Lucie Theroux

Médium : Acrylique

Dimensions : 15 po x 30 po

Valeur : 950$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/LucietherouxArt/

Intuition item
Intuition
400 $

Enchère de départ

Artiste : Shana Patry

Médium : Acrylique

Dimensions : 22 po x 28 po

Valeur : 830$

Livraison : incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/shana.patry.artiste

Saisir le moment item
Saisir le moment
435 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 36 po x 24 po
Valeur initiale : 870$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

Mon sanctuaire item
Mon sanctuaire
450 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 30 po x 30 po
Valeur initiale : 900$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

Voyage cosmic item
Voyage cosmic
500 $

Enchère de départ

Artiste : Lucie Theroux

Médium : Acrylique

Dimensions : 24 po x 36 po

Valeur : 1 600$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%

Site web : https://www.facebook.com/LucietherouxArt/

Veilleurs de crépuscule item
Veilleurs de crépuscule
500 $

Enchère de départ

Artiste : Maiel artiste peintre
Médium : Acrylique
Dimensions : 20 po x 30 po
Valeur initiale : 1 080$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : www.facebook.com/maielartistepeintre

Au-delà d'un nouvel horizon item
Au-delà d'un nouvel horizon
500 $

Enchère de départ

Artiste : Rébecca Cliche

Médium : Acrylique, mixte

Dimensions : 48 po x 60 po

Valeur : 1 440$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085399670056

Courage item
Courage
600 $

Enchère de départ

Artiste : MG Artiste peintre

Médium : Acrylique

Dimensions : 30 po x 40 po

Valeur : 1 500$

Livraison : 45$

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 60%

Site web : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093168498804

Cute Predators item
Cute Predators item
Cute Predators item
Cute Predators
777 $

Enchère de départ

Artiste : PGKINART (Peggy Gendron Kin)

Médium : Mix Media (Acrylique et Tempera, Blacklight, phosphorescente, métallique, iridescente et scintillante)

Dimensions : 36 po x 36 po

Valeur : 2 222$

Livraison : à voir avec l'artiste

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 70%

Site web : https://www.facebook.com/peggygendron.professionnel/

Balbuzard pêcheur item
Balbuzard pêcheur
800 $

Enchère de départ

Artiste : Marie-Claude Courteau

Médium : Acrylique

Dimensions : 30 po x 40 po

Valeur : 1 775$

Livraison : Incluse

Pourcentage qui ira à l'UQROP : 50%

Site web : https://www.facebook.com/mccourteau

Nouveau départ item
Nouveau départ
1 500 $

Enchère de départ

Artiste : Jessica Bourret
Médium : Huile
Dimensions : 60 po x 40 po
Valeur initiale : 3 000$

Livraison : à voir avec l'artiste
Pourcentage remis à la cause : 50%
Site web : https://www.facebook.com/share/17Gwt1FcM4/?mibextid=wwXIfr

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