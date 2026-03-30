ARLPH de la Capitale-Nationale

Organisé par

ARLPH de la Capitale-Nationale

À propos de cet événement

Les ateliers un talent pas si différent

100 Quai Saint-André

Québec, QC G1K 3Y2, Canada

Atelier Bulles en Tête - de 9h30 à 10h30
Gratuit

Activité d'artisanat de création de cartes de souhaits. Un atelier créatif où tout est pensé afin de vous offrir un moment de qualité sous forme de cours.

L’improvisation théâtrale - 9h30 à 10h30
Gratuit

Dans cet atelier, les participant(e)s pourront toucher aux bases de l’improvisation. Ils(Elles) débuteront par explorer la différence entre être en scène et être hors scène – qu’est-ce que ça signifie être un personnage? Ils(elles) apprendront à jouer des émotions du quotidien sous forme théâtrale, pour finir par essayer quelques scènes en duo de plus longue durée!

Camp musical extra-ordinaire - 9h30 à 10h30
Gratuit

Apprends à jouer de la musique à ton rythme.
Le Camp musical extra-ordinaire est un projet de recherche sous la direction de Jean-Philippe Després, professeur à la Faculté de musique de l’Université Laval. Le projet vise à favoriser l’accessibilité de l’apprentissage de la musique pour tous et a été inspiré par son fils Nathanaël, qui vit avec la trisomie 21 et qui adore la musique.  

L’improvisation théâtrale - 11h à 12h00
Gratuit

Dans cet atelier, les participant(e)s pourront toucher aux bases de l’improvisation. Ils(Elles) débuteront par explorer la différence entre être en scène et être hors scène – qu’est-ce que ça signifie être un personnage? Ils(elles) apprendront à jouer des émotions du quotidien sous forme théâtrale, pour finir par essayer quelques scènes en duo de plus longue durée!

Camp musical extra-ordinaire - 11h à 12h
Gratuit

Apprends à jouer de la musique à ton rythme.
Le Camp musical extra-ordinaire est un projet de recherche sous la direction de Jean-Philippe Després, professeur à la Faculté de musique de l’Université Laval. Le projet vise à favoriser l’accessibilité de l’apprentissage de la musique pour tous et a été inspiré par son fils Nathanaël, qui vit avec la trisomie 21 et qui adore la musique.  

L'entournillage - 11h à 12h
Gratuit

Atelier de sculpture par l'artiste Valérie Beaulieu, les entournillages témoignent des gestes répétitifs et du procédé d’accumulation qui les ont engendrées. Les techniques d’assemblage proposées ouvrent la porte vers l’infini de la création. Il en ressort des œuvres uniques, à caractères ludiques et organiques, qui font la fierté de leurs créateurs.

Atelier d’aquarelle et Zentangle - 13h15 à 14h15
Gratuit

Ce magnifique atelier vous permettra de faire une superbe création abstraite à partir d’un fond d’aquarelle de différentes couleurs et ensuite de formes tracées inspirées de la technique du zentangle. Différents motifs vous seront proposés.

Pas besoin de savoir dessiner, juste avoir le goût de créer en s’amusant.

Initiation à l'art clownesque - 13h15 à 14h15
Gratuit

Dans un environnement bienveillant et inclusif, grâce à l’univers du clown les participant•es seront amenés à explorer le théâtre clownesque ainsi qu'à découvrir leur personnage de clown tout en développant leur confiance et estime personnelle.

Danse hip-hop adapté avec Studio L4 - 13h15 à 14h15
Gratuit

Découvre et perfectionne la danse hip-hop dans une ambiance dynamique et motivante! Durant le cours, tu apprendras une chorégraphie adaptée à ton rythme et à ta motricité te permettant de t'exprimer et de t'amuser tout en développant ta confiance en toi. Et en bonus, on dit que les coachs sont vraiment le fun! 🔥

Scat ta vie - 13h15 à 14h15
Gratuit

L'artiste Karine Champagne s’intéresse à l’exploration sonore des langues. Elle présente un atelier qui les combine à la voix et aux sons percussifs. À l’aide d’outils de traduction et d’une machine à construire des boucles sonores, le groupe construit avec l’artiste ce qu’on appelle communément des loops! Avec une approche collaborative, Karine et les élèves créent de mini-histoires polyrythmiques, a cappella et électroacoustiques.

Atelier d’aquarelle et Zentangle - 14h45 à 15h45
Gratuit

Ce magnifique atelier vous permettra de faire une superbe création abstraite à partir d’un fond d’aquarelle de différentes couleurs et ensuite de formes tracées inspirées de la technique du zentangle. Différents motifs vous seront proposés.

Pas besoin de savoir dessiner, juste avoir le goût de créer en s’amusant.

Danse hip-hop adapté avec Studio L4 - 14h45 à 15h45
Gratuit

Découvre et perfectionne la danse hip-hop dans une ambiance dynamique et motivante! Durant le cours, tu apprendras une chorégraphie adaptée à ton rythme et à ta motricité te permettant de t'exprimer et de t'amuser tout en développant ta confiance en toi. Et en bonus, on dit que les coachs sont vraiment le fun! 🔥

Scat ta vie - 14h45 à 15h45
Gratuit

L'artiste Karine Champagne s’intéresse à l’exploration sonore des langues. Elle présente un atelier qui les combine à la voix et aux sons percussifs. À l’aide d’outils de traduction et d’une machine à construire des boucles sonores, le groupe construit avec l’artiste ce qu’on appelle communément des loops! Avec une approche collaborative, Karine et les élèves créent de mini-histoires polyrythmiques, a cappella et électroacoustiques.

Atelier de cirque - 14h45 à 15h45
Gratuit

L'artiste Véronique Provencher vous présente un atelier de cirque ludique vous permettant de vous initier à la jonglerie de foulards, balles, bâtons fleurs, assiettes chinoises et diabolos.

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