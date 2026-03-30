Les ateliers un talent pas si différent

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À propos de cet événement
Activité d'artisanat de création de cartes de souhaits. Un atelier créatif où tout est pensé afin de vous offrir un moment de qualité sous forme de cours.
Dans cet atelier, les participant(e)s pourront toucher aux bases de l’improvisation. Ils(Elles) débuteront par explorer la différence entre être en scène et être hors scène – qu’est-ce que ça signifie être un personnage? Ils(elles) apprendront à jouer des émotions du quotidien sous forme théâtrale, pour finir par essayer quelques scènes en duo de plus longue durée!
Apprends à jouer de la musique à ton rythme.
Le Camp musical extra-ordinaire est un projet de recherche sous la direction de Jean-Philippe Després, professeur à la Faculté de musique de l’Université Laval. Le projet vise à favoriser l’accessibilité de l’apprentissage de la musique pour tous et a été inspiré par son fils Nathanaël, qui vit avec la trisomie 21 et qui adore la musique.
Dans cet atelier, les participant(e)s pourront toucher aux bases de l’improvisation. Ils(Elles) débuteront par explorer la différence entre être en scène et être hors scène – qu’est-ce que ça signifie être un personnage? Ils(elles) apprendront à jouer des émotions du quotidien sous forme théâtrale, pour finir par essayer quelques scènes en duo de plus longue durée!
Apprends à jouer de la musique à ton rythme.
Le Camp musical extra-ordinaire est un projet de recherche sous la direction de Jean-Philippe Després, professeur à la Faculté de musique de l’Université Laval. Le projet vise à favoriser l’accessibilité de l’apprentissage de la musique pour tous et a été inspiré par son fils Nathanaël, qui vit avec la trisomie 21 et qui adore la musique.
Atelier de sculpture par l'artiste Valérie Beaulieu, les entournillages témoignent des gestes répétitifs et du procédé d’accumulation qui les ont engendrées. Les techniques d’assemblage proposées ouvrent la porte vers l’infini de la création. Il en ressort des œuvres uniques, à caractères ludiques et organiques, qui font la fierté de leurs créateurs.
Ce magnifique atelier vous permettra de faire une superbe création abstraite à partir d’un fond d’aquarelle de différentes couleurs et ensuite de formes tracées inspirées de la technique du zentangle. Différents motifs vous seront proposés.
Pas besoin de savoir dessiner, juste avoir le goût de créer en s’amusant.
Dans un environnement bienveillant et inclusif, grâce à l’univers du clown les participant•es seront amenés à explorer le théâtre clownesque ainsi qu'à découvrir leur personnage de clown tout en développant leur confiance et estime personnelle.
Découvre et perfectionne la danse hip-hop dans une ambiance dynamique et motivante! Durant le cours, tu apprendras une chorégraphie adaptée à ton rythme et à ta motricité te permettant de t'exprimer et de t'amuser tout en développant ta confiance en toi. Et en bonus, on dit que les coachs sont vraiment le fun! 🔥
L'artiste Karine Champagne s’intéresse à l’exploration sonore des langues. Elle présente un atelier qui les combine à la voix et aux sons percussifs. À l’aide d’outils de traduction et d’une machine à construire des boucles sonores, le groupe construit avec l’artiste ce qu’on appelle communément des loops! Avec une approche collaborative, Karine et les élèves créent de mini-histoires polyrythmiques, a cappella et électroacoustiques.
Ce magnifique atelier vous permettra de faire une superbe création abstraite à partir d’un fond d’aquarelle de différentes couleurs et ensuite de formes tracées inspirées de la technique du zentangle. Différents motifs vous seront proposés.
Pas besoin de savoir dessiner, juste avoir le goût de créer en s’amusant.
Découvre et perfectionne la danse hip-hop dans une ambiance dynamique et motivante! Durant le cours, tu apprendras une chorégraphie adaptée à ton rythme et à ta motricité te permettant de t'exprimer et de t'amuser tout en développant ta confiance en toi. Et en bonus, on dit que les coachs sont vraiment le fun! 🔥
L'artiste Karine Champagne s’intéresse à l’exploration sonore des langues. Elle présente un atelier qui les combine à la voix et aux sons percussifs. À l’aide d’outils de traduction et d’une machine à construire des boucles sonores, le groupe construit avec l’artiste ce qu’on appelle communément des loops! Avec une approche collaborative, Karine et les élèves créent de mini-histoires polyrythmiques, a cappella et électroacoustiques.
L'artiste Véronique Provencher vous présente un atelier de cirque ludique vous permettant de vous initier à la jonglerie de foulards, balles, bâtons fleurs, assiettes chinoises et diabolos.
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