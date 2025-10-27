Les Boîtes à surprises

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À propos de cet événement
Fromages : Fleur des Monts de Lucille, Vailloche de Caroline, Samuel de Marie-Chantale, Brie caprice d’Émilie de Caroline et Cousin d’Alexine.
Gourmandise : Noix caramélisées maison de L’Échoppe des fromages
Uniquement des fromages de lait de vache.
Fromages : Jersey Royal et Colombette de Caroline, Pied-de-Vents et Monnoir de Suzanne et Cousin d’Alexine.
Gourmandise : Compote de pommes maison de L’Échoppe des Fromages
Fromages : Bercail et Bleu de la Moutonnière de Lucille, Tuyau de poêle de Caroline, Houde de Marie-Chantale, Brie caprice d’Émilie de Caroline et L’apogée d’Annie.
Gourmandise : Granola maison de L’Échoppe des Fromages
Fromages : Fleur des Monts de Lucille, Vailloche de Caroline, Houde et Samuel de Marie-Chantale, Brie caprice d’Émilie de Caroline, L’apogée d’Annie, Cousin d’Alexine et Monnoir de Suzanne.
Gourmandise : Oignons caramélisés maisons de L’Échoppe des Fromages
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