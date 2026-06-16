LES CARNETS ARTS SUTTON

DEVIS TECHNIQUE





Les carnets seront disponibles à la Galerie Arts Sutton à compter du 18 juin, ainsi que les jours suivants durant les heures d’ouverture habituelles.

Une contribution de 20 $ est demandée afin de couvrir les frais d’achat des carnets ainsi qu’une partie des coûts liés à l’installation de l’exposition.

Plusieurs modèles de carnets, contenant entre 12 et 20 pages, seront proposés. Les artistes pourront choisir leur carnet parmi les modèles disponibles, selon l’inventaire restant.

Les carnets complétés devront être remis à la galerie au plus tard le 30 août à 17 h.

Aucun thème ni médium n’est imposé. Toutefois, pour des raisons techniques liées à la présentation des œuvres dans la salle Claire-Léger, toutes les créations doivent être réalisées en format paysage.

Dans la mesure du possible, les artistes sont invités à remplir l’ensemble des pages de leur carnet. Les pages non utilisées peuvent être retirées au besoin.

Les carnets seront exposés sur des tablettes sécurisées installées le long des murs ainsi que sur une table centrale, permettant au public de les consulter facilement.

Afin d’assurer une présentation uniforme de l’exposition, les couvertures seront normalisées à l’aide d’un visuel « Carnets Arts Sutton » qui recouvrira les impressions d’origine des carnets.

Les visiteurs seront invités à voter pour leur carnet favori. Les artistes des trois carnets ayant obtenu le plus de votes recevront un prix lors d’une cérémonie qui se tiendra le dernier jour de l’exposition.

Les carnets demeureront la propriété des artistes jusqu’à leur vente. Les carnets invendus seront retournés à leurs propriétaires à la fin de l’exposition.