Les chapeaux de ma vie (H-P 2026)

Professionnelle – Famille – Amitié

Chaque jour qui passe nous amène à porter différents « chapeaux ». Certains sont très confortables et nous les portons fièrement tandis que d’autres sont pénibles ou même souffrants à supporter. Comment suis-je lorsque je porte le chapeau qui ne dit jamais non, qui est bon pour organiser, qui est toujours là pour écouter l’autre, qui a du talent … ? Depuis quand ai-je ce chapeau? Qui me fait porter ce chapeau? Quels privilèges ce chapeau m’apporte-t-il?





À travers des exercices créatifs et des temps de partage, nous allons explorer ensemble ces « chapeaux » qui forment notre identité :

Mon chapeau professionnel – samedi 17 janvier

Mon chapeau de famille – samedi 31 janvier

Mon chapeau en tant qu’ami.e – samedi 21 mars





Animation : Brigitte Harouni

Dates : Samedis 17 janv. – 31 janv. – 21 mars de 9 h 30 à 15 h 30

Frais : 60 $ par rencontre (apportez votre lunch), 160 $ pour la série