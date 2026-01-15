Les Contes à passer le temps partent en tournée 2026

Organisé par
À propos de cet événement
1465, rue de l’Innovation, Québec, QC G3K 2P9
7960 Boul. Henri-Bourassa, Québec, QC G1H 1A7
Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.
7960 Boul. Henri-Bourassa, Québec, QC G1H 1A7
Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.
Sacristie - 801 Rte de l'Église, Québec, QC G1V 3T4
Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.
11, avenue du Couvent, Québec (QC) G1E 6R9
Veuillez noter que la salle est accessible principalement par des escaliers.
11, avenue du Couvent, Québec (QC) G1E 6R9
Veuillez noter que la salle est accessible principalement par des escaliers.
Salle Irénée-Lemieux - 243, boulevard Pierre-Bertrand, Québec (Québec), G1M 2C7
Salle Irénée-Lemieux - 243, boulevard Pierre-Bertrand, Québec (Québec), G1M 2C7
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!