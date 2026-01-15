Ville de Québec

Organisé par

Ville de Québec

À propos de cet événement

Les Contes à passer le temps partent en tournée 2026

Vendredi 20 février, 19h : Bibliothèque Félix-Leclerc
Gratuit

1465, rue de l’Innovation, Québec, QC G3K 2P9

Samedi 21 février, 11h : Moulin des Jésuites de Charlesbourg
Gratuit

7960 Boul. Henri-Bourassa, Québec, QC G1H 1A7


Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.

Samedi 21 février, 15h : Moulin des Jésuites de Charlesbourg
Gratuit

7960 Boul. Henri-Bourassa, Québec, QC G1H 1A7


Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.

Vendredi 27 février, 19h : Site patrimonial de la Visitation
Gratuit

Sacristie - 801 Rte de l'Église, Québec, QC G1V 3T4


Veuillez noter que la salle est accessible uniquement par des escaliers.

Samedi 28 février, 11h : Couvent de Beauport
Gratuit

11, avenue du Couvent, Québec (QC)  G1E 6R9


Veuillez noter que la salle est accessible principalement par des escaliers.

Samedi 28 février, 15h : Couvent de Beauport
Gratuit

11, avenue du Couvent, Québec (QC)  G1E 6R9


Veuillez noter que la salle est accessible principalement par des escaliers.

Dimanche 1er mars, 13h : Bibliothèque Aliette-Marchand
Gratuit

Salle Irénée-Lemieux - 243, boulevard Pierre-Bertrand, Québec (Québec), G1M 2C7

Dimanche 1er mars, 15h30 : Bibliothèque Aliette-Marchand
Gratuit

Salle Irénée-Lemieux - 243, boulevard Pierre-Bertrand, Québec (Québec), G1M 2C7

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