Les créations de L'Apogée "Guide Jeunesse Anglais"

À propos de cette boutique
Le guide éducatif "Quand une personne près de toi vit avec un trouble de santé mentale" a été conçu dans le but de mieux soutenir et accompagner les jeunes âgés entre 12 et 17 ans ayant un proche vivant avec un trouble de santé mentale. Ce guide comprend entre autres des informations relatives à la santé mentale, le développement d’un trouble de santé mentale, les émotions communes vécus par ces jeunes ainsi que divers moyens pour prendre soin d’eux et les aider à développer leur résilience. Texte par Audrey-Anne Frenette et Victoria Parmentier
