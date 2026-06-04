Les créations de L'Apogée "Guide fratrie Français"

Cette ressource s'adresse aux adolescent.es qui vivent aux côtés d’un frère ou d’une sœur confronté·e à des enjeux de santé mentale.





Cette réalité familiale complexe peut engendrer des émotions intenses, des questionnements, ainsi qu’un sentiment d’isolement.





Ce document propose des repères clairs, des pistes pour mieux comprendre la situation, et des outils pour soutenir leur bien-être. Il invite à reconnaître l’importance de leurs besoins et à encourager la prise de parole dans un environnement sécurisant.





Un accompagnement bienveillant pour traverser ces défis sans se sentir seul·e.



Texte par Audrey-Anne Frenette et Maude Gélinas