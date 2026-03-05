Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur la bipolarité"

Ce mini-guide s’adresse aux jeunes de 12 ans et plus ayant un proche vivant avec un trouble bipolaire.





Il explique, avec simplicité et bienveillance, les symptômes, les causes et les traitements de ce trouble, souvent marqué par des changements d’humeur intenses.





L’ouvrage propose des conseils pour accompagner un proche tout en prenant soin de soi, et présente des ressources utiles pour aller plus loin. À travers des histoires comme "Jade et les montagnes russes" et "Les hauts et les bas de Malik", il montre que le soutien et l’information sont des outils précieux pour naviguer cette réalité.





Disponible en français seulement.