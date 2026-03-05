Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur la dépression"

Ce mini-guide est une ressource précieuse pour les jeunes de 12 ans et plus qui ont un proche vivant avec un trouble dépressif majeur. À travers des explications simples, des témoignages touchants et des outils concrets, il offre une vision claire et rassurante de ce trouble de santé mentale souvent mal compris.





L’ouvrage explore les symptômes, les causes, et les traitements disponibles pour la dépression, tout en proposant des conseils pratiques pour accompagner un proche avec bienveillance. Il aborde également les ressources et les stratégies pour préserver son propre équilibre émotionnel.





Avec des récits comme "Le père de Manue n'est plus comme avant", "Le silence de Clara", et "Sabrina et son nuage noir", ce guide rappelle que l’écoute, l’information et le soutien sont des éléments clés pour mieux vivre cette réalité.





Disponible en français seulement.