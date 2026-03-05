Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur la schizophrénie"

Ce mini-guide est une ressource essentielle pour les jeunes de 12 ans et plus qui ont un proche vivant avec la schizophrénie.





À travers des explications accessibles, des illustrations et des conseils pratiques, il démystifie ce trouble de santé mentale souvent mal compris.

L’ouvrage aborde les symptômes, les causes, les traitements et les ressources disponibles, tout en offrant des pistes pour accompagner un proche avec empathie. Il met en lumière les idées reçues et propose des stratégies pour préserver son propre bien-être.





Avec des récits comme "Le poids sur les épaules de Samuel" et "L’amitié à l’épreuve", ce guide rappelle que comprendre et demander de l’aide sont des étapes clés pour mieux vivre cette réalité.





Disponible en français seulement.