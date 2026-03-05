Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur le TOC"

Offert par
Ce mini-guide est destiné aux jeunes de 12 ans et plus qui ont un proche vivant avec un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Il explique, avec clarté et sensibilité, les mécanismes de ce trouble, ses symptômes, et les traitements disponibles.
L’ouvrage offre des conseils pour accompagner un proche tout en préservant son propre équilibre, et présente des ressources pour aller plus loin. À travers des récits comme "Un quotidien sous haute précision" et "Le temps des répétitions", il montre que comprendre et demander de l’aide sont des pas importants vers une meilleure qualité de vie.
Disponible en français seulement.
Frais de livraison régulier via Poste Canada.
* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.
Frais de livraison régulier à l'international * sans numéro de suivi
* Nous vous prions de bien vouloir prévoir un délai de 2 à 4 jours ouvrables pour l’expédition de votre commande. Le délai de livraison peut varier de 7 à 14 jours ouvrables, selon l’adresse de destination.
* Prendre note que des frais de douanes pourraient s'appliquer.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!