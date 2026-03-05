Les créations de L'Apogée "Mini-guide sur le TOC"

Ce mini-guide est destiné aux jeunes de 12 ans et plus qui ont un proche vivant avec un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Il explique, avec clarté et sensibilité, les mécanismes de ce trouble, ses symptômes, et les traitements disponibles.





L’ouvrage offre des conseils pour accompagner un proche tout en préservant son propre équilibre, et présente des ressources pour aller plus loin. À travers des récits comme "Un quotidien sous haute précision" et "Le temps des répétitions", il montre que comprendre et demander de l’aide sont des pas importants vers une meilleure qualité de vie.





Disponible en français seulement.